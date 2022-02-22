/680969/النائب-عبدالمنعم-إمام-يتحفظ-علي--تعديلات-ضريبة-التصرفات-العقارية

بدأ النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، كلمته تعقيبا على مشروع قانون بتعديل الضريبة على الدخل في شأن التصرفات العقارية، قائلا:إن الضريبة فرض عينٍ واجب حقاً وحق للحكومة يجمع ادفع وقل عاشت حكومتنا التي من سوء ما حاكت لنا نتوجع.

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جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تشهد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وأضاف إمام، أن هذا القانون جاء بعد مطالب شعبية وغضب شعبي كبير، لافتا أن الرئيس السيسي صرح في 1 مارس 2021 بأن يتم تأجيل القانون لمددة عامين ويتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثايتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك حسب مساحة ونوع الملكية وذلك بدلا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد علي التصرفات العقارية مؤكدا أن هذه التصريحات جاءت لتحل الأزمة ولكن الحكومة مصرة علي تفجير أزمات.

تعديلات ضريبة التصرفات العقارية

وتحفظ أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على التعديل المقدم والذي يقر بضريبة مقطوعة للعقود التي وقعت قبل 19/5/2013، مشددا على ضرورة أن تشمل كل العقود.

وكان قد بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

واستعرض فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير اللجنة، موضحا أنه في ضوء ما شهده العالم من تفشى جائحة كورونا وما لذلك من أثر وتداعيات على مستوى الاقتصاد الدولى والوطنى فقد كان لزاماً أن يتدخل المشرع للحد من وطأة تلك التداعيات الاقتصادية وتخفيف أثرها على عاتق المواطن خفضاً من حجم الأعباء المالية التي يتحمل بها.