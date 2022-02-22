/680970/احمد-مهني-يزف-بشري-سارة-حول-أزمة-عمال-شركة-مضارب-الإسكندرية-وعدم-صرف-مستحقاتهم-المالية

صرح النائب/ احمد مهني، عضو مجلس النواب، بان لجنة القوى العاملة قد ناقشت أزمة عمال شركة مضارب الإسكندرية وعدم صرف مستحقاتهم المالية بالمخالفة لتوجيهات الرئيس، وأقر القائم باعمال مصفى الشركة حاليا بحق العمال فى المعاش والعلاوات الخمسة، حيث أن الشركة قامت بتسديد مستحقات العمال للمعاش للهيئة اول بأول.

تحيا مصر

واوضح مهني أن أقر بذلك ايضا نائب رئيس الهيئة وطلب مهلة لمدة أسبوعين لإحضار ما يثبت احقيتهم ومقدارها لامكانية الصرف وموعد الصرف.

ويذكر أن النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، قد تقدم بطلب إحاطة حول أزمة عمال شركة مضارب الإسكندرية وعدم صرف مستحقاتهم المالية بالمخالفة لتوجيهات الرئيس.

وأوضح أنه قد تم تصفية شركة مضارب الإسكندرية، وهي إحدى شركات "القابضة للصناعات الغذائية" بقرار الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 6/6/2010، وتم نقل باقي العاملين المتواجدين حينها إلى شركات شقيقة بقطاع الصناعات الغذائية، وذلك بعد تخارج على المعاش المبكر الاختيارى لبعض العاملين سنوات 2008 و2009 و2010.

احمد مهني يزف بشري سارة حول أزمة عمال شركة مضارب الإسكندرية وعدم صرف مستحقاتهم المالية

وطالب عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق موسع بهذا الملف، لمعرفة مصير هؤلاء العمال وتصحيح الأوضاع القانونية لهم وصرف العلاوات ومستحقاتهم المالية.