بعد هتك عرض 7 فتيات.. تفاصيل الحكم على الفنان شادي خلف (فيديو)

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حكمت محكمة شمال القاهرة اليوم على الفنان شادي خلف نجل الشاعر نبيل سليمان خلف اللي سبق إتهامه في قضية فساد، وبعد الحكم عليه تمت إحالة أوراقة للمحكمة الإدارية العليا للنظر في التهمة المنسوبة إليه.

دوت الخليج يرصد لكم عقوبة الفنان شادي خلف بعد إتهامه بهتك عرض 7 فتيات، وذلك خلال السطور القادمة.

عقوبة شادي خلف

أقرت محكمة شمال القاهرة العباسية بالحكم على شادي خلف بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتم عرضه على المحكمة المختصة، المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافق 22 فبراير لعام 2022، وذلك بسبب هتك عرض 7 فتيات في الورشة المختصة له.

تفاصيل الجلسة

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، وعضوية المستشارين من ضمنهم محمد عبد الحكيم رضوان، رؤوف نظمي، أمانة شر، محمد علاء الدين.

والمتهم شادي نبيل خلف هو ممثل يبلغ من العمر 42 سنة ومدرب تمثيل بإستوديو ذات وهو نجل الشاعر نبيل سليمان خلف اللي سبق اتهامه في قضية فساد.

والمجني عليهم هم “ش.م” و “ع”، وذلك بعد اغتصابهن أثناء تلقيهن ورشة تدريب في التمثيل أثناء وقوفهم باتجاه بعضهم البعض.

الفنان شادي خلف

شادي خلف من مواليد يوم 13 أكتوبر لعام 1977، وهو ممثل مصري ويكون ابن الشاعر نبيل خلف، ظهر في آخر أفلام المخرج العالمي يوسف شاهين "هي فوضى" وكانت بمثابة نقطة إنطلاق له في عالم السينما، من أعماله 365 يوم سعادة ، الآولة في الغرام ،هي فوضي، كلمني شكرًا وحين ميسرة.

كما له دور بارز في فيلم “الثلاثة يشتغلونها”، وكان هذا الدور بمثابة نقطة تحول الفنان شادي خلف إلى الشهرة الواسعة، حيث استخدم رواد السوشيال ميديا مقطع ظهر فيه كان يقوم بعمل إعلان في وسط مجموعة من الأطفال اللذين يرتدون الملابس الإسلامية، وأشتهر هذا المشهد بجملتة الشهيرة “حليب الخير”، نظرًا لأنه كان من النوع الكوميدي اللذي أتقنه بشكل كبير.

وهذا الدور علق في أذهان المشاهدين بشكل كبير، لأنه كان يمثل دور شخص متناقض مع نفسه، يفعل الحرام ويدعي أنه شخص صالح، ولكن بعد إتهامه بهتك عرض الـ 7 فتيات إنهال عليه الهجوم بشكل كبير.