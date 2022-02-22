وزيرة التضامن: القيادة السياسية تدعم مؤسسات العمل الأهلى فى مصر

جدة - نرمين السيد - استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أيمن المفلح وزير التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشؤون مؤسسات المجتمع المدنى، والدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية وشبكات الأمان الاجتماعى، ومجدى حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية.





وشهد اللقاء بحث سبل التعاون بين الوزارتين فى ظل العلاقات القوية التى تجمع بين الشعبين الشقيقين، حيث استعرضت وزيرة التضامن رؤية الوزارة فى ملفات الحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الأولى بالرعاية والتنمية الاجتماعية وتنظيم ممارسة العمل الأهلى.

وتبادل الطرفان الحديث حول منظومة الحماية الاجتماعية وقواعد البيانات الموحدة، وسبل التحقق الدورى من صحة البيانات، وآليات التنسيق مع الجهات الحكومية لتكامل خدمات الحماية الاجتماعية، والانتهاء من استراتيجية موحدة لكافة سبل الدعم وللحماية الاجتماعية.

وأكدت القباج دعم القيادة السياسية لمؤسسات العمل الأهلى فى مصر، وإعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، وما سبق ذلك من إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمزايا التى أقرها القانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كما أشارت الوزيرة إلى ملف الرعاية البديلة الذى توليه الوزارة اهتماماً خاصاً فى هذه الآونة، لاسيما أن وزارة التضامن الاجتماعى أجرت منذ أيام الحوار المجتمعى الأول حول مشروع قانون الرعاية البديلة وما يتضمنه من مزايا تهدف حماية الأبناء كريمى ومعلومى النسب.

وتطرق النقاش لسبل حماية الأطفال فى خطر وإقرار آليات حمايتهم من جميع أنواع الإساءة بما يشمل قواعد العدالة التصالحية عوضاً عن المنهج العقابى المؤدى لتقييد حرياتهم، لتحقيق المصلحة الفضلى لنشأتهم ورعايتهم ونماءهم.

يذكر أن الأردن قد حقق نجاحاً فى هذا المجال، ولذلك تم تضمين ذلك فى مجالات التعاون، هذا إلى جانب بحث سبل الاستفادة من تجربة الدولتين فى مجال تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة وجهود دمجهم فى المجتمع، ومشاركتهم فى كافة مناحى الحياة.

ومن الجدير بالذكر أن كل من مصر والأردن لديهما أسر منتجة فى مجال الحرف التراثية باستخدام المنتجات البيئية، خاصة أن هناك جهودًا حالية لعمل ربط مباشر بين ملفات الحماية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية، ليتسنى تخريج الأسر من الاعتماد الكلى على الدعم بكافة أشكاله إلى الإنتاج مع الاستفادة ببعض أنواع الدعم أو التخلى عنه كلية، فتطرق النقاش لملف معارض المنتجات الحرفية وسبل عقدها بين البلدين، خصوصًا أنه من المخطط عقد معرض مشترك لوزارات التنمية فى الدول العربية تحت مظلة مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.

وقد أكد أيمن مفلح أن التقدم الكبير الذى أحرزته مصر فى مجال ميكنة منظومة العمل الأهلى، وعلى حرص الأردن الشقيق من الاستفادة من هذا المجال، بالإضافة إلى تبادل المناهج الناجحة وأدوات العمل فى المجالات التى تم مناقشتها.