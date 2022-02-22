مايا مرسي تشارك في الاجتماع غير العادي الخامس عشر للمجلس التنفيذي لمنظمة...

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة فى الإجتماع غير العادي الخامس عشر للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية عبر تنقية الفيديو كونفرانس والذى تستضيفه العاصمة العراقيه بعداد على مدار يومين ، وذلك لدراسة تعديل إتفاقية إنشاء المنظمة .
توجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا الحدث وكل ما يبذلونه من جهد فى إستمرار عمل المنظمة للخروج بالإتفاقية المعدلة ، متمنية لهم كافة النجاح والتوفيق في هذا الإطار .
وأكدت الدكتورة أن مصر تنظر بشكل إيجابي إلى كافة المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء، موضحة أن الأهمية تكمن فى الخروج برؤية توافقية تامة تخدم قضية المرأة ومستقبل المنظمة التى لطالما حلمنا واستمرينا فى العمل بإنجاحها ، موضحة أهمية أن تتحقق فى ذات الوقت الموائمة المطلوبة مع قواعد عمل المنظومة العربية المشتركة ودخول المنظمة فى إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، مؤكدة أن هذا الملف تعمل عليه مصر بجهد كبير للخروج برأى توافقي ، متمنية إستمرار نجاحات منظمة المرأة العربية .
وتناول الاجتماع عرض التعديلات ومناقشة المقترحات الواردة من الدول أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة تعديل إتفاقية إنشاء المنظمة
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