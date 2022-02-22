"يعبر بصدق عن مسيرة البناء والتطوير".. الرئيس السيسى يهنئ خادم الحرمين الشريفين بيوم تأسيس المملكة

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قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودى، بمناسبة "يوم التأسيس".
وقال فى تغريدات عبر تويتر: "أتقدم بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة "يوم التأسيس" الذى يعبّر بصدق عن العمق التاريخي للمملكة العربية السعودية، ومسيرة البناء والتطوير والنهضة التي شهدتها على جميع المستويات في ظل قيادتها الحكيمة، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على المملكة العربية السعودية، قادة وشعبًا، الأمن والعزة والمزيد من الازدهار والتقدم".
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