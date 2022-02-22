/680985/وزير-المالية--نحصل-على-ضريبة-التصرفات-العقارية-من-البائع-و-نتخذ-الإجراءات-القانونية-ضده-حال-امتناعه-عن-الدفع

قال القانون لا يخاطب المشتري..

قال د. محمد معيط وزير المالية أن وزارة المالية تحصل على قيمة ضريبة التصرفات العقارية من البائع و ليس من المشتري جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب و أضاف انه في حالة امتناع البائع عن السداد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البائع و ليس ضد المشتري مضيفا " القانون لا يخاطب المشتري.

دوت الخليج

الضريبة على التصرفات العقارية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وقال وزير المالية ان الوزارة تطبق ذلك وفقا للعقود الموثقة التي تأتي لها من وزارة العدل " الشهر العقاري " و قال ان هذا ينطبق أيضا على العقود العرفية.

و قال وزير المالية ، إن الشهر العقاري يرسل للوزارة ما يقرب من 500 ألف :650 الف عقد بيع للوحدات السكنية سنويا ، وتقوم الوازرة بتحصيل نسبة ال 2.5% المحددة كتصرفات عقارية من البائع وليس المشتري .

وأكد وزير المالية ، الوزارة ليس لها مصادر للمعلومات عن العقود المحررة سوي من خلال الشهر العقاري لافتا إلى أنه فور تلقي الوزارة تلك العقود من الشهر العقاري نذهب للبائع اللى قبض الفلوس وليس المشتري قائلا : لا اتعامل مع المشتري تعاملي مع اللى قبض الفلوس ".

وأشار وزير المالية إلى أن عدد عقود الوحدات السكنية المسجلة فى الشهر العقاري تصل إلى 6 مليون عقد ، و تحصل الوزارة ما يقرب من 8.5 مليار جنيه سنويا ، ومتوقع زيادتها إلى أكثر من 9 مليار جنيه ، وهو ما يعد مصدر دخل مهم للخرانة العامة للدولة مشيرا إلى انه قبل عام 1981 كانت الضريبة 5% وتم تخفيضها إلى 2.5 % . وقال الوزير " انشانأ وحدة للتصرفات العقارية لاتخاذ الاجراءات مع البائع .. 9 مليار جنيه ليس رقما قليلا مطالبا البرلمان الموافقة على مشروع القانون المعروس على المجلس "