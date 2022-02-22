/680986/وزير-المالية-6-ملايين-وحدة-سكنية-مسجلة-ونستهدف-9-مليارات-ضريبة-تصرفات-عقارية

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الشهر العقاري يرسل للوزارة ما يقرب من 500 : 650 ألف عقد بيع للوحدات السكنية سنويا، وتقوم الوازرة بتحصيل نسبة ال 2.5% المحددة كتصرفات عقارية من البائع وليس المشتري.

دوت الخليج

مناقشات قانون الضريبة على الدخل بمجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل والخاص بالتصرفات العقارية.

وقال وزير المالية: الوزارة ليس لها مصادر للمعلومات عن العقود المحررة سوى الشهر العقاري، مؤكدا أنه فور تلقي الوزارة تلك العقود من الشهر العقاري نذهب للبائع الذي قبض.

وأوضح معيط، أن عدد عقود الوحدات السكنية المسجلة فى الشهر العقاري تصل إلى 6 ملايين عقد، مشيرا إلى أن الوزارة تحصل على ما يقرب من 8.5 مليار جنيه سنويا.

وتوقع وزير المالية زيادة حصيلة التسجيل العقاري بعد تعديلات القانون أكثر من 9 مليارات جنيه، مؤكدا أنه يعد مصدر دخل هام للخرانة العامة للدولة.

وأوضح الدكتور محمد معيط، أمام الجلسة العامة للبرلمان، أنه قبل عام 1981 كانت الضريبة 5% وتم تخفيضها إلى 2.5 %.

وأعلن الوزير إنشاء وحدة للتصرفات العقارية لاتخاذ الإجراءات مع البائع.

كان عددا من نواب البرلمان، طالبوا الحكومة بإعادة النظر في نسبة ضريبة تسجيل التصرفات العقارية، وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.