/680990/محافظ-دمياط-تقود-حملة-مكبرة-لرفع-الاشغالات-برأس-البر

شنّت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، حملة موسعة على كورنيش البحر لرفع الإشغالات من دراجات وعربات يد وأفران، فضلا عن إزالة المخالفات في الأسواق المختلفة. كما جرى تنفيذ حملة أخرى بمنطقة الامتداد العمراني لرفع المخلفات، وبين العشش لرفع الإشغالات المخالفة للباعة الجائلين والعربات التي يجرى استخدامها للنبش في القمامة.

جاءت الحملة بالتنسيق مع شرطة المرافق، فضلاً عن متابعة التزام المحال التجارية بتطبيق الاجراءات الاحترازية المقررة من قبل الحكومة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما تضمنت الحملة أيضاً ملاحقة الباعة الجائلين بمنطقة شارع النيل واللسان، وتحرير المحاضر اللازمة للمحال المخالفة، وشهدت مدينة رأس البر أيضاً تكثيف لحملات النظافة وتجريف رمال الشواطئ فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الصيف.

السياحة فى رأس البر

في سياق متصل، أطلقت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بدمياط، حملة للقضاء على القوارض بأنواعها، اليوم الثلاثاء. وشملت الحملة مناطق اللسان والنيل والفنار والأسواق العمومية، إلى جانب منطقة الامتداد العمراني، ومن المقرر أن تنطلق في مدينة دمياط، يوم غد الأربعاء.

وقال الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، في تصريح صحفي، إنه وجه الفرق المشاركة التابعة للمديرية على مستوى المحافظة، بالمكافحة الأرضية للقضاء على القوارض بأنواعها. وأضاف وكيل الوزارة، أنه من المقرر استمرار عمل الحملة، خلال الفترة المقبلة لتغطية كافة أنحاء المحافظة، مشيراً ألى أنه سيتم تحديد خطة عمل لمتابعة فاعليات الحملة، وكذلك تحديد المناطق التى سيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وكيل صحة دمياط، أن هناك تنسيقاً جيداً بين مديرية الصحة وبين إدارة الطب البيطرى، والوحدات المحلية على مستوى المحافظة لتغطية كافة المناطق بنطاق المحافظة، لافتاً إلى ان تلك الحملة قد انطلقت حفاظاًَعلى الصحة العامة، مؤكداً أن هناك متابعات من قبل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط للوقوف على نتائج تلك الحملة بشكل دوري، موضحاً أنه سيتم إعداد التقارير اللازمة بالمناطق التى سيتم زيارتها والعمل بها.

كانت مديرية الصحة بدمياط قد تمكنت من ضبط 6 طن منتجات منتهية الصلاحية بأسواق المحافظة فى إطار خطة المحافظة لضبط الأسواق استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك.