/680997/رفع-1000-متر-تعديات-على-أملاك-الدولة-بالأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت غرب الاقصر برئاسة العميد عبد الله عاشور حملة مكبرة لرصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، واسفرت الحملة عن إزالة عدداً من المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية بلغت 10 حالات، فضلاً عن تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالهم.

وأوضح العميد عبد الله عاشور رئيس مجلس مدينة أرمنت بالأقصر، بأنه تم رصد وإزالة 3 مخالفات بناحية ارمنت الوابورات المخالفة الأولى تعدي بعمل قواعد ورقاب اعمدة خرسانية على مساحة 120م2، والمخالفة الثانية تعدي بعمل قواعد واعمدة خرسانية على مساحة 80 م2 بناحية، وتمت الإزالة في المهد بإزالة جميع الاعمدة على كامل المسطح وتم قطع حديد التسليح المستخدم لضمان عدم إقامة المخالفة مرة أخرى والمخالفة الثالثة تعدي بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة 100 م2 بناحية أبو حليمه وتمت الإزالة بردم جميع الحفر على كامل المسطح.

وأضاف “عاشور” أنه تم ازالة عدة مخالفات بناحية ارمنت، عبارة عن تعدي بالحفر وتشوين طوب ابيض استعدادا لبناء حوائط وتمت الإزالة قبل الشروع في البناء لافتاً إلى أنه تم التحفظ على مواد وأدوات البناء، فيما جاءت المخالفة الثانية تعدي على أرض زراعية بالبناء بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتية على مساحة130 م2، مشيراً إلى أنه قد تمت الإزالة على كامل المسطح والتحفظ على مواد وأدوات البناء.

رفع التعديات على أملاك الدولة بالأقصر

وأشار أيضاً إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة تمهيداً لعرضها على النيابة العامة، مؤكداً على استمرار المتابعة الدورية بالمركز والقرى التابعة له على مدار اليوم لضمان الرصد المبكر لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد. موضحاً أن هناك تعليمات مشددة من قبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للتعامل بكل حسم في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف . وكذلك تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر بضرورة تشديد المتابعة والمرور اليومي لمواجهة مخالفات التعدي على الأراضي الزراعية والتعامل الفوري لإزالة المخالفات في المهد، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجان لمتابعة الأمكان المخالفة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.