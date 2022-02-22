بعد انفصالهما رسميًا.. أعمال فنية جمعت ياسمين رئيس بـ هادي الباجوري

/681001/بعد-انفصالهما-رسميا-أعمال-فنية-جمعت-ياسمين-رئيس-بـ-هادي-الباجوري

صدمة كبيرة لجمهور الفنانة ياسمين رئيس عقب إعلان طلاقها من المخرج هادي الباجوري، وذلك بعد زواج دام حوالي 12 عامًا.

دوت الخليج يرصد أبرز الأعمال التي جمعت الفنانة ياسمين رئيس بطليقها المخرج هادي الباجوري.

وخلال مشوار يقترب من 12 عام زواج، لعبت الصدفة دورها عندما جمعت ياسمين رئيس وطليقها هادي الباجوري في أكثر من عمل.

أبرز أعمال ياسمين رئيس وهادي الباجوري سويًا

مسلسل «عرض خاص»

كان أول عمل جمعهما مسلسل «عرض خاص» عام 2010، حيث اختارها الباجوري لتكون من ضمن الوجوه الشابة التي يقدمها، ولم يكن بينهما أي علاقة في ذلك التوقيت.

ويشارك في المسلسل الذي يصور الحياة الواقعية للوسط الفني المصري عزت أبو عوف، أحمد الفيشاوي، هند صبري، أسر ياسين، نيكول سابا، طارق العريان، محمد حفظي، خالد جلال، دينا الشربيني وكريم فهمي، وهو يقدم للمرة الأولى على الشاشة هواة تمثيل من مختلف الفئات المهنية والاجتماعية العربية.

والمسلسل عبارة عن دراما اجتماعية خفيفة شبه واقعية، تدور أحداثها حول خمسة شباب يحاولون دخول عالم جديد عليهم وهو عالم الفن، يقودهم طوال الطريق فنان مثقف وواع هو د.عزت أبو عوف، صاحب ورشة التمثيل التي منحت السينما المصرية عدداً كبيراً من فنانيها الشباب.

فيلم «واحد صحيح»

ومن ثم قرر الثنائي التعاون مرة ثانية من خلال فيلم «واحد صحيح» عام 2011، والتي جسدت فيه ياسمين دور فتاة تدعى «مريم» عمرها 23 سنة تعجب بعبد الله «هاني سلامة» مثلها مثل بقية الشخصيات النسائية، فى الفيلم الذي يتناول لوعة الحب وآلامه من خلال قصص تلك الفتيات التى يعجبن بهانى سلامة ويقعن فى حبه.

ياسمين أكدت أن ترشيحها للفيلم جاء من خلال المؤلف تامر حبيب، حيث اتصل بها المؤلف تامر حبيب وأكد لها أنها الأنسب لشخصية «مريم».

فيلم «هيبتا»

واجتمعا أيضًا في فيلم «هيبتا Hebta» عام 2016، وهو فيلم مصري مأخوذ من الرواية المصرية للكاتب المصري محمود صادق التي ألفها عام 2014، ويستكشف فيها مراحل الحب السبع من خلال أربعة رجال.

والفيلم من إخراج هادي الباجوري ومحمود زهران، وتدور أحداثه حول بدء بطل الفيلم الدكتور شكري (ماجد الكدواني) دكتور بعلم النفس، بشرح محاضرته الأخيرة والإجابة عن سؤال كيف يحدث الحب؟ ليشرح مراحل الحب في محاضرة لطلابه، وذلك من خلال سبع مراحل بالاستعانة بقصص أربعة أشخاص في مراحلهم العمرية المختلفة.

فيلم «جارة القمر»

وهو آخر تعاون بينهم، وفيه تقع الفنانة ياسمين رئيس بغرام الفنان كريم فهمى، وتواجه العديد من المواقف بسبب حبها حيث يجسد فهمى دور روائى خلال الأحداث، والعمل ينتمي إلى نوعية الأعمال الرومانسية الاجتماعية.

فيلم «جارة القمر» من إخراج هادي الباجوري وتأليف محمود زهران، ومن بطولة ياسمين رئيس وكريم فهمي ومحمد الشرنوبي وبيومي فؤاد وسوسن بدر، وأحمد مالك.

نوعية الأعمال التي حمعت بين هادي الباجوري وياسمين رئيس

وبالنظر على مجمل الأعمال التي جمعت الفنانة ياسمين رئيس بطليقها المخرج هادي الباجوري، نجدها تشتمل على قصص حب وتنتمي إلى نوعية الأعمال الرومانسية