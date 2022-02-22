وزيرة الهجرة تنعى القمص جرجس لوقا إسكندر أول أسقف قبطى على باريس

جدة - نرمين السيد - نعت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، القمص جرجس لوقا إسكندر كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس الرسول بشاتنيه مالبرى بإيبارشية باريس وشمالى فرنسا، عن عمر قارب 83 سنة بعد أن قضى نحو 46 سنة فى الخدمة الكهنوتية قضاها فى مساندة دائمة لقضايا الوطن.





حصل القمص جرجس لوقا إسكندر على بكالوريوس الطب البيطرى جامعة القاهرة 1962 واستكمل دراسته فتخصص فى علم الأحياء الدقيقة ومنها علم الڤيروسات، وسافر للعمل فى بيروت بلبنان بدعوة من اليونسكو، ثم انتقل إلى فرنسا فى بعثة علمية دراسية بباريس سنة 1967، فحصل على درجة الدكتوراه فى علم الأمراض الفيروسية من جامعة "باستير" عام 1968، ثم حصل بعدها فى أقل من عامين على دكتوراه الدولة 1969م فى العلوم من فرنسا وهى أعلى دكتوراه فى هذا المجال وعمل أستاذًا فى معهد باستير وفى عدد من الجامعات الفرنسية، وكان يحاضر فى كثير من الدول الأوروبية.

تم إعلانه كاهنًا يوم 4 أبريل 1976 بيد مثلث الرحمات الأنبا مرقس مطران مارسيليا وطولون، وصار اسمه القس جرجس لوقا مع استمراره فى عمله كأستاذ جامعى، وتم ترقيته لرتبة القمصية يوم 23 أغسطس 1989 م، حصل على وسام الشرف الفرنسى برتبة فارس من الرئيس الفرنسى ساركوزى، وهو وسام رفيع المستوى بفرنسا.

ويعد القمص جرجس أول أسقف قبطى على باريس وشمال فرنسا وظل متعاونا وخاضعا للكنيسة حتى يوم نياحته.