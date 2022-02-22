«يوم الوفاء والإنجاز».. مجلس الدولة ينظم احتفالية غدا لتكريم المتميزين

جدة - نرمين السيد - يقيم مجلس الدولة، غدا الأربعاء، احتفالية (يوم الوفاء والإنجاز ــ العام الثانى)، حيث من المقرر أن يتم خلالها تكريم قضاة المجلس الأكثر تميزًا فى الإنجاز خلال العام القضائى 2020 / 2021.





ومن المقرر أن يتم تكريم شيوخ المجلس ممن اكتمل عطاؤهم، وبلغوا السن القانونية خلال العام القضائى المشار إليه تقديرًا لما قدموه لمجلس الدولة وللوطن العزيز طوال رحلة عطائهم المديدة، أيضا سيكرم المجلس أسماء قضاته الأجلاء ممن انتقلوا إلى رحمة الله تعالى خلال العام ذاته تقديرًا لعطائهم. يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة القضاء والعدالة، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بتكريم شباب القضاة المتميزين فى جميع مستويات ومجالات العمل القضائى. وستقام الاحتفالية بحضور المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشارين نواب رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الخاص، والمستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، وعدد محدود من قضاة وقاضيات مجلس الدولة من مختلف أقسامه وفروعه وضيوف المجلس من الجهات المختلفة نظرًا للإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا، وسوف تقام الاحتفالية بفندق الماسة بمدينة نصر صباح الغد.

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