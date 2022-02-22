عاجل- أمطار رعدية وأتربة.. الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية فى طقس الغد

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل على السواحل الغربية، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كل الأنحاء.





أما عن الظواهر الجوية، فتتساقط الأمطار المتوسطة، تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، بينما تتساقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة مساء قد تكون رعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى قد تمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب سيناء.

وتنشط الرياح التى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية: جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 10

الإسكندرية 22 11

وادى النطرون 22 11

طنطا 22 12

شبين الكوم 23 11

دمنهور 22 12

بلطيم 21 11

مطروح 22 11

السلوم 20 10

سيوة 24 08

بورسعيد 24 12

دمياط 23 11

الزقازيق 23 11

المنصورة 22 10

الاسماعيلية 24 10

السويس 24 11

العريش 23 10

رفح 22 09

رأس سدر 23 12

نخل 23 04

نويبع 25 15

طابا 22 13

كاترين 20 04

الطور 24 11

شرم الشيخ 25 15

الغردقة 25 14

مرسى علم 26 12

الفيوم 24 09

بنى سويف 25 08

المنيا 25 07

أسيوط 25 07

سوهاج 26 08

قنا 27 09

الأقصر 27 09

أسوان 28 10

ادفو 28 11

أبوسمبل 26 11

الوادى الجديد 28 06

شلاتين 27 12

أبو رماد 26 13

حلايب 24 13

رأس حدربة 25 14