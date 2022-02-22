سفير ماليزيا يثمن جهود توفير لقاحات كورونا للمواطنين المقيمين بمصر

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، سفير دولة ماليزيا لدى مصر "زمانى إسماعيل" والوفد المرافق له، وذلك بديوان عام وزارة الصحة، لبحث سبل التعاون فى القطاع الصحى بين البلدين.





تناول الاجتماع بحث سبل التعاون بين مصر وماليزيا فى التصدى لجائحة فيروس كورونا، من خلال توفير لقاحات فيروس كورونا، وإجراءات الاعتراف المتبادل بين الدولتين بالشهادات المعتمدة للقاحات فيروس كورونا، بما يضمن تيسير حركة التنقل الآمن بين مواطنى الدولتين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الجانبين أكدا أهمية تبادل الخبرات بين الدولتين فى استراتيجيات التصدى للجائحة، وكذلك تبادل الخبرات فيما يخص منظومة توفير اللقاحات بالدولتين والحملات الموسعة للتطعيمات والوصول لجميع الفئات المستهدفة، لحماية المواطنين.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول أيضًا مناقشة فرص توسيع آفاق التعاون بين البلدين فى مجالات تبادل البعثات التعليمية وتنمية قدرات الكوادر البشرية، من خلال توفير البرامج والمنح الدراسية لطلاب الجامعات، بما يساهم فى تبادل الخبرات العلمية والثقافية بين الطلاب بكلا البلدين.

ومن جانبه، توجه سفير دولة ماليزيا بالشكر للحكومة المصرية، لما قدمته للمواطنين الماليزيين والطلاب المقيمين بمصر وتيسير عملية حصولهم على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، معربًا عن تقدير بلاده لعلاقات التعاون الوطيدة مع مصر فى مختلف المجالات.

وتقدم السفير الماليزى بالشكر للوزير، لحرصه على التعاون المثمر مع ماليزيا فى مجال البعثات التعليمية، مشيرًا إلى قبول الطلاب الماليزيين فى 7 جامعات مصرية، بما يقرب من 9 آلاف طالب ماليزى يتابعون تعليمهم العالى فى مصر حتى الآن، معربا عن ترحيب بلاده باستقبال الطلاب المصريين للاستفادة من فرص الدراسة فى ماليزيا.