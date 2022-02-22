/681007/النواب-يرفع-جلساته-العامة-لـ6مارس-بعد-الموافقة-علي-4-مشروعات-قوانين-نهائيا-وإعادة--التصرفات-العقارية-للجنة-الخطة
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم.
دوت الخليج
ومن المقرر أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 6 مارس المقبل.
النواب يرفع جلساته العامة بعد الموافقة علي 4 مشروعات قوانين نهائيا
يأتي ذلك بعد أن قرر المجلس، إعادة مشروع بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية، إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه، وذلك بعدما شهدت الجلسة رفض عدد من النواب لمشروع القانون.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، جدلا واسعا حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ن بين رفض من جانب بعض النواب ومطالب بإعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها فى التعديلات المرتقبة وذلك فى خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقارى.
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