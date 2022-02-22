/681011/فرح-الفنانة-دنيا-عبد-العزيز-بحضور-نجوم-الفن-في-حفل-زفاف-صباحي

دوت الخليج يرصد لكم زفاف الفنانة دنيا عبد العزيز وذلك خلال السطور القادمة.

زفاف دنيا عبد العزيز

شاركت بوسي شلبي مع متابعيها فيديو للفنانة دنيا عبد العزيز وظهرت فيه بفستان الزفاف الأبيض، واللعريس يعد أحد أشهر مهندسي العمارة، وربطتة بدنيا قصة حب انتهت بعقد القران، وسط عدد من مشاهير الفن، وقد علقت بوسي شلبي قائلة: “مبروك يا حبيبتي”.

معلومات عن دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز ولدت في 1 نوفمبر لعام 1989، وهي ممثلة مصرية ولدت في سوريا لأب مصري وأم من أصول سورية أردنية. بدأت مشوارها الفني منذ أن كانت طفلة عندما كانت تعيش في الكويت، وفي إحدى زيارات الممثلة دلال عبد العزيز لوالداتها، عرضت عليها القيام بأداء دور صغير في فيلم "صراع الزوجات" للمخرجة نعمات رشدي وكانت حينئذ طفلة في العاشرة من العمر وعندما جاءت العائلة إلى القاهرة قامت دنيا بأداء تمثيلي رائع لطفلة في سنها سرعان ما التقط هذه الموهبة ممدوح الليثى وعرض على دنيا أداء دور في فيلم "أحوال شخصية" للمخرج شفيق شامية، ثم "الجراج" حيث قامت بأداء دور ابنة نجلاء فتحي باقتدار وحصلت على جائزة الأداء. ثم قررت الالتحاق بالمعهد العالي للسينما قسم إخراج.

أحدث أعمال دنيا عبد العزيز الفنية

ومن الجدير بالذكر، أن كانت أحدث أعمال الفنانة دنيا عبدالعزيز حكاية 90 يوم، وهي من مسلسل وراء كل باب وشاركها في البطولة الفنان نضال الشافعي وميمى جمال وأحمد حلاوة وأحمد رفعت وعفاف رشاد ومن إخراج أحمد صالح وتأليف ميرنا الفقي، التي عرضت خلال الفترة الماضية عبر قنوات الحياة وحققت نسبة مشاهدة ونجاح عالية، وكانت ردود الفعل من الجمهور راضية، ونال إعجاب الكثيرين بشكل كبير، كما تشتهر الفنانة دنيا عبد العزيز بدورها في فيلم “أشتاتًا أشتوت” الذي شاركت فيه الفنان مدحت صالح، وظهرت في هذا الفيلم بدور عفريتة.