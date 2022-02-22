/681014/سبب-صادم-لانفصال-ياسمين-رئيس-عن-هادي-الباجوري-تعرف-عليه

أعلنت الفنانة المصرية ياسمين رئيس ،اليوم الثلاثاء، الموافق 22 من شهر فبراير انفصالها عن المخرج هادي الباجوري، بعد زواج دام لقرابة 12 عامًا أُثمر عنه بنجلهما «سليم».

دوت الخليج يرصد سبب انفصال الفنانة ياسمين رئيس عن المخرج هادي الباجوري.

الجمهور يخمن سبب الانفصال

وفور إعلان رئيس ذلك النبأ، بدأ الجمهور يخمن سبب طلاقها، واجتمع معظمهم على أن الانفصال يرجع إلى كونه رجلًا ليس غيور على زوجته، فكتب أحدهم قائلًا: "ربنا بيسبب الأسباب يا بنتي ولا يهمك، تصريحه ميتقالش من راجل بيتقي الله في عرضه، ربنا يتوب علينا جميعا"

وعلق الآخر: "‏‎رسالة لكل راجل - مهما بلغت درجة انفتاح الست وثقافتها، لكنها محتاجه راجل غيور يخاف عليها وعلى شرفها !".

وقال الأخير: "‏‎الغيرة والشرف أعظم فضيلتين في النفس البشرية.. فرحتلك يا ياسمين لأن الراجل الي مش بيغير علي مراته يبقي هي مش فحياته اساسا ان شاء الله ربنا يعوضك خير".

تصريحات مثيرة لهادي الباجوري

وكان هادي الباجوري قد أحدث ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته المثيرة للجدل في برنامج «كلام الناس»- الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على فضائية «Mbc مصر»- حول عدم اعتراضه على تقبيل زوجته بالأعمال الفنية.

فقال: "معنديش مشكلة مراتي ياسمين رئيس تتباس أو تتحضن لو الدور طلب منها ده، أحسن ما يتقال عليا منافق".

طلاق ياسمين رئيس

يشار إلى أن ياسمين كتبت منذ قليل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: "﷽ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.. صدق الله العظيم.. الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

من جانبه، تخوض الفنانة ياسمين رئيس أولى بطولاتها المسرحية بعنوان «أحفاد ريا وسكينة» والتي تعد أولى بطولاتها المسرحية، والعمل من بطولتها إلى جانب دينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد أوس أوس، وهي من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.

ياسمين رئيس في مسرحية «أحفاد ريا وسكينة»

وتلعب ياسمين رئيس في مسرحية أحفاد «ريّا وسكينة» دور بوسى شوكت لاظلو التي تنتقل من حياة الدلع والعربيات والرفاهية والتسوّق، إلى درب حارة المهابيل حيث تصطدم بحياة شعبية لم تشهدها من قبل.