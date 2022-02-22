وزيرة البيئة: القيادة السياسية تتابع بدقة إجراءات استضافة مصر لمؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop27، ورشة عمل أول بعثة تخطيطية للترتيبات اللوجستية والتنظيمية للمؤتمر والمقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ نهاية العام الجارى.





جاء ذلك بحضور سكرتارية المؤتمر وخالد فودة محافظ جنوب سيناء والسفير أشرف إبراهيم منسق عام الجزء اللوجستى والتنظيمى عن وزارة الخارجية والدكتورة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء وممثلى كل من وزارات الاتصالات والصحة والطيران المدنى بالإضافة إلى الشركة المنظمة للمؤتمر.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال كلمتها، أن الورشة تهدف إلى وضع خطة عمل تنفيذية لتنظيم المؤتمر من خلال محاور رئيسية وهى الاتصالات، والصحة، والإقامة، والنقل، والطيران المدنى، والإعلام، بالإضافة إلى خطة الاستدامة للمؤتمر والتى تهدف الى خفض الانبعاثات الناتجة من أعمال المؤتمر بجانب استدامة الأنشطة بالمحافظة.

كما قدمت وزيرة البيئة خلال الجلسة الافتتاحية، عرضا لخارطة الطريق المقترحة من الجانب المصرى والهيكل التنظيمى للمؤتمر تم خلاله شرح الهيكل المؤسسى من خلال رئاسة رئيس مجلس الوزراء للجنة العليا وعضوية أكثر من 8 وزارات و3 لجان، مشيرة إلى حرص واهتمام القيادة السياسية لاستضافة هذا الحدث العالمى.

وشددت وزيرة البيئة على أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة للخروج بخطة عمل مشتركة تلبى احتياجات المشاركين فى المؤتمر، مؤكدة على اهتمام القيادة السياسية بالمتابعة للخروج بالمؤتمر بالصورة المشرفة لمصر والخروج بتوصيات متوازنة لكل من الدول المتقدمة والدول النامية.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم الاتفاق على ضرورة عقد اجتماعات ثنائية بشأن كل محور من محاور المؤتمر، مع أهمية إشراك القطاع الخاص والشباب والمرأة والمجتمع المدنى، وكذلك الاتفاق على مواعيد العمل قبل المؤتمر بمدة شهر نظرا لأهمية هذا المؤتمر فى تنفيذ إجراءات مواجهة تغير المناخ.

من جانبه أكد خالد فوده محافظ جنوب سيناء، فى كلمتة أن محافظة جنوب سيناء وبالأخص مدينة شرم الشيخ على استعداد كامل لإستضافة مؤتمر المناخ بمعاونة أجهزة الدولة لما لشرم الشيخ من خبرة كبيرة فى استضافة أكبر المؤتمرات العالمية مثل منتدى شباب العالم والكوميسا والتنوع البيولوجى والقمة العربية السادسة والعشرين ومؤتمر الشمول المالى والقمة العربية الأوروبية والمؤتمر الاقتصادى الدولى والاستثمار فى إفريقيا والمؤتمر الدولى لمكافحة الفساد وغيرها من الفعاليات العالمية مما شكل إطار عمل متكامل بين أجهزة المحافظة قادر على إنجاح المؤتمر.

وأضاف المحافظ أن هناك خطة تطوير كبرى بالمدينة تشمل عمليات رصف ورفع كفاءة وتوسعة لكافة الشوارع فضلا على طلاء كافة المبانى باللون الأبيض لكونها مدينة السلام وإضافة المساحات الخضراء والتشجير وكافة أعمال التجميل وتفعيل العمل بالطاقة الشمسية عن طريق شركات متخصصة، كما وفرت المدينة موقعين لإنشاء محطات للشحن الكهربائى للحافلات التى ستعمل بالمؤتمر ويقدر عددها بـ400 حافلة والزام كافة الفنادق الكبرى بتخصيص اماكن لشحن السيارات وتحويل كافة سيارات الأجرة للعمل بالكهرباء وتوفير زى مميز للسائقين.

وأشار المحافظ، إلى أن شرم الشيخ بها 64 ألف غرفة فندقية قادرة على استضافة ضيوف المؤتمر كما يجرى تطوير كافة المراكب السياحية لتوفير عنصر الترفية والرحلات البحرية للضيوف على هامش المؤتمر، بالاضافة للاستعدادات والتطوير الجارى بمطار شرم الشيخ الدولى الذى سيكون جاهزا لاستقبال أكثر من 10 مليون زائر ابتداء من اغسطس القادم بالإضافة للمستوى المتميز للمنظومة الأمنية واستخدامها لأكبر الوسائل التكنولوجية والمراقبة بالكاميرات لتوفير الأمن والأمان للضيوف.