مرزوق الغانم: زيارة الرئيس السيسى للكويت تعكس خصوصية العلاقات التاريخية

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، أهمية الزيارة الرسمية التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى حاليا لدولة الكويت.

وقال الغانم - في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن "الزيارة والمباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تعكس خصوصية واستثنائية العلاقات التاريخية الوطيدة، وتؤكد وحدة المصير المشترك بين البلدين الشقيقين".

وأضاف: إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يحل ضيفا عزيزا وكريما على أمير الكويت؛ ليهنئ الكويت قيادة وشعبا بأعيادها الوطنية وليواصل بحث كل الملفات التي تهم الجانبين".

وتابع: إننا "نقول لفخامة الرئيس المصري حللت أهلا ونزلت سهلا في بلدك الثاني الكويت، ونسأل الله أن يوفق بلدينا لكل ما من شأنه دعم الروابط المشتركة بين الجانبين ورفعة شأن الأمة العربية".