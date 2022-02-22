/681021/الدكتور-حامد-فارس--الرئيس-عبد-الفتاح-السيسى-منذ-توليه-الحكم-يصنع-تاريخا-جديدا-للمنطقة-العربية

قال الدكتور حامد فارس، خبير الشئون العربية، ان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الثلاثاء الى دولة الكويت الشقيقة تحمل رسالة مهمة وهى ان الكويت فى قلب مصر ومصر فى قلب الكويت، مؤكدا ان الولة المصرية والدولة الكويتية يسعوا الى تعميق وتضافر المحبة والأخوة والشراكة الاستراتيجية بينهما والتى تحمل الكثير من المعانى.

الرؤية المشتركة بين الدولة المصرية ودولة الكويت:

واوضح الدكتور حامد فارس، عبر مداخلة هاتفية على برنامج موجز الأخبار المذاع على قناة اكسترا نيوز، ان زيارة الرئيس السيسى الى الكويت فى هذا التوقيت تؤكد على ان الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه الحكم يصنع تاريخا جديدا للمنطقة العربية فى ظل الحرص المتبادل من الدولة المصرية والدولة الكويتية على تعميق التعاون والتوافق السياسى والاقتصادى والعسكرى فى ظل وجود تاريخا عميقا فى العلاقات بين تلك الدولتين.

دوت الخليج

وتابع ان العالم الان فى حالة مشحنات كبيرة، مشيرا الى انه سوف تجرى مباحثات فى اطار هذه الزيارة بشأن ما يحدث فى اوكرانيا، خاصة ان الدولة المصرية والدولة الكويتية لديهم ثقل ومكانة سياسىة كبيرة ويعملوا معا على حفظ الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، مؤكدا على ان الأزمة الاوكرانيا سيكون لها انعكسات اما سلبية او ايجابية على احداث توافق فى الكثير من القضايا العربية وعلى رأسها القضية السوروية التى تحتاج الى توافق روسى-امريكى لايجاد حل للأزمة.

واكد الدكتور حامد فارس على وجود رؤية مشتركة بين الدولة المصرية والكويتية للعمل على تحقيق ودعم الاستقرار، مؤكدا على ان مصر والكويت هم ركائز للأمن القومى العربى وفى منطقة الشرق الاوسط، مشيدا بجهود الدولة المصرية والتى أصبحت قطب مهم فى السياسية الخارجية العالمية وليس فقط على محيطها العربى والأقليمى.

زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الى دولة الكويت

وجدير بالذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسى توجه اليوم الثلاثاء الى دولة الكويت الشقيقة، وقد اعلن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى ان تلك الزيارة تأتى فى اطار خصوصية العلاقات المصرية والكويتية وما يجمع بينهما من روابط أخوية وعلاقات تعاون متشعبة فى جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة.