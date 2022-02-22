/681022/ندى-العجيزي-يوجد-اشادة-دولية-بجهود-الدولة-المصرية-فى-مجال-التنمية-المستدامة

قالت ندى العجيزي، مديرة ادارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى بجامعة الدول العربية، ان الدولة المصرية حققت العديد من الانجازات فى مجال التنمية المستدامة منذ بداية اطلاق خطة 2030 فى الامم المتحدة فى 2015، مؤكدة على ان الدولة المصرية كانت من اوائل الدول التى تبنت هذه الخطة ووضعت رؤية واستراتيجية ل2030 ، والتى يتم حاليا متبعتها على مستوى الوزارات.

جهود الدولة المصرية فى مجال التنمية المستدامة:

واشادت ندى العجيزي، عبر لقائها على برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة الأولى المصرية، بجهود واهتمام القيادة السياسية المصرية بتحقيق اهداف التنمية المستدامة وتوطين التنمية المستدامة، مشيرة الى ما حققته الدولة المصرية من مشروعات فى المحافظات تتماشى مع اهداف التنمية المستدامة.

وتابعت ان الدولة المصرية كانت من اوائل الدول التى قدمت تقاريرها التوعية للامم المتحدة، موضحة ان الدولة المصرية قد قدمت بالفعل ثلاثة تقاريرحتى الان، مؤكدة على ان الدولة المصرية من أكثر الدول التى قدمت تقارير، مضيفة انه يوجد اشادة دولية بتقرير مصر الأخير، خاصة فيما يتعلق بمشروع حياة كريمة والذى تم ادراكه كأحد المشروعات الريادية على مستوى العالم فى ملف التنمية المستدامة.

التنمية المستدامة:

واوضحت ان التنمية المستدامة لديها اجندة طموحة تتضمن 17 هدف رئيسى، موضحة ان شعار التنمية المستدامة يتمحور حول نمو كل دول العالم بشكل متوازن وان تحقق كل دولة فكرة التشاركية بين جميع أطياف المجتمع من اجل تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة على ان الدولة المصرية تهتم بجميع اهداف التنمية المستدامة بشكل متوازن، لان كل الاهداف بشكل او أخر مرتبطة ببعض وتأثر على بعضها البعض.

الأسبوع العربى للتنمية المستدامة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى

وأضافت ان الأسبوع العربى للتنمية المستدامة تناول مواضيع مثل التكنولوجيا والتمويل، موضحة ان التكنولوجيا اصبح لها تأثير كبير على حياة الناس، وخاصة فى ظل تفشى وباء كورونا والتباعد الاجتماعى، موضحة ان التكنولوجيا هى أحد العناصر الرئيسية فى الهدف السابع عشر من اهداف التنمية المستدامة و الخاص بشأن الشراكة ووسائل التنفيذ، مؤكدة على ان التكنولوجيا والتمويل هما من أساسيات تحقيق التنمية المستدامة.

واكدت على اهتمام جميع الدول حاليا بموضوع التكنولوجيا وفكرة الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعى، مشيدة باتجاه الدولة المصرية حاليا الى توطين التكنولوجيا محليا، نظرا لأهمية التكنولوجيا فى الوقت الحالى، مشيرة الى الشبكة التى تم اطلاقها فى هذه النسخة من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة وهى شبكة خاصة بالعلوم والتكنولوجيا من اجل التنمية المستدامة والتى تهدف الى تبادل خبرات على تلك الشبكة وتقديم استشارات لصناع القرار فى المنطقة العربية.