/681025/الشعب-الجمهوري-بالجيزة-يوقع-بروتوكول-تعاون-مع-مجمع-خدمات-عمال-مصر

وقع المستشار أحمد حبيب، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، بروتوكول تعاون مع المهندس الشاب هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر، الصرح الصناعي والتعليمي والخدمي بمدينة 6 أكتوبر، لتوفير فرص عمل وتدريب وتعليم للشباب.

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وتم توقيع البروتوكول في حضور كوكبة من قيادات الحزب وقيادات مجمع عمال مصر، وبحضور جمال الشريف، أمين تنظيم الحزب بالجيزة، وأحمد سامي، أمين العمل الجماهيري بالجيزة، ورانيا محفوظ، رئيس لجنة التخطيط بالحزب بالجيزة.

الشعب الجمهوري بالجيزة يوقع بروتوكول تعاون مع مجمع خدمات عمال مصر

وصرح المستشار أحمد حبيب، بأهمية هذا البروتوكول في تفعيل دور الحزب وتنفيذ خطته الاستراتيجية وفتح أسواق عمل للشباب المصري، إضافة إلى توفير فرص استثمارية في السوق الصناعية، سواء كان ذلك من خلال الشراكة أو التمويل أو توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج أو الاستشارات الاقتصادية والقانونية أو دعم العلاقات الحكومية، واتباع سياسة الشباك الواحد لاستخراج أوراق المشروع أو غيرها من الخدمات التي يوفرها البروتوكول للشباب.

كما أشاد المهندس هيثم حسين، بقوة اسم حزب الشعب الجمهوري وفخر المجموعة بعقد هذا البروتوكول مع الحزب.