/681018/وفاة-شقيق-عايدة-فهمي-والفنانة-تطلب-الدعاء-له

توفى اليوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير، محمد فهمي شقيق الفنان عايدة فهمي، دون الإعلان عن أسباب الوفاة أو موعد ومكان الجنازة.

دوت الخليج يرصد وفاة شقيق الفنانة عايدة فهمي.

عايدة فهمي تعلن وفاة شقيقها

وأعلنت فهمي نبأ وفاة شقيقها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مطالبة الجمهور بالدعاء له: "توفي إلى رحمة الله تعالي أخويا محمد فهمي.. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".

ومن ثم انهالت عليها العديد من التعليقات، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

عايدة فهمي تقدم حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي

على الصعيد الآخر، قدمت الفنانة عايدة فهمي حفل افتتاح الدورة الـ 28 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بمسرح البالون، وشهد الحفل تكريم لجنة مشاهدة العروض المصرية والعربية والأجنبية ، وعرض مسرحية «صفقات مع الرب» من إنتاج فرقة «جوليا ماريا كوخ» للمخرجة جوليا ماريا كوخ.

وهو ينافس ضمن عروض المسابقة الرسمية للمهرجان ويدور حول رغبة الإنسان في العبادة واحتياجه لاتباع قوة ما تحمي ضعفه وتوجهه ليسلم لها في النهاية من خلال ست شخصيات تدخل إلى الفضاء المسرحي عبر ثلاث غرف مختلفة لتبدأ كل شخصية فيها في التحول جسدياً لتخلق صورة ما إلا أن تلك الصور لا تبقى إلا لفترات قصيرة حيث تكون أجساد تلك الشخصيات من خلال الرقص والتعبير الجسدي أيقوناتها الخاصة والتي تتميز كلها بأنها خارقة ودون نقاط ضعف وكأنها أتت لتتولى مقاليد الأمور في عالم يسوده الضعف والتشتت وكأنها تعبير عن رغبتنا كبشر في الاستسلام لشيء يجذبنا ويلفت انتباهنا ويخترق وعينا ليستولي عليه في النهاية.

أبرز أعمال عايدة فهمي

جدير بالذكر، أن الفنانة عايدة فهمي تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1980، وتولت إدارة المسرح الكوميدي لفترة ، كما أنها قدمت العديد من الأدوار الفنية المتنوعة، ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونية و ومن أبرز أعمالها في السينما «الهروب ، ديك البرابر، كتيبة الإعدام، ولو بعد حين».

ومن أهم مسلسلاتها «نحيب زاهي زركش ، ارابيسك ، فتى الأندلس، الوعد الحق، أبو العروسة»، أما في المسرح فلها الكثير من الأعمال منها «على الرصيف ، هي في حياة الرسول ، روايح ، خداع البصر ، ديوان البقر ، رصاصة في القلب ، اخطف واجري ، كلام خواجات ، مصيدة المجانين ، جواز بالكمبيوتر ، لعبة الحب» .