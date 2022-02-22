/681026/إعلام-النواب-تناقش-طلبي-إحاطة-بشأن-ترميم-مبنى-الجمعية-الجغرافية-المصرية

عقدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب نادر مصطفي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب علي أحمد علي، بشأن طلب التنقيب عن الآثار في مساحة ثلاثة أفدنة بتل الميسك قرية أبو أحمد بمحافظة كفر الشيخ.

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كما ناقشت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبتين: منال هلال، وجيهان البيومي، بشأن ترميم مبنى الجمعية الجغرافية المصرية، وعدم حصولها على متأخراتها المالية من قبل وزارة الأوقاف.

النواب يرفع جلساته العامة بعد الموافقة علي 4 مشروعات قوانين نهائيا

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم.

ومن المقرر أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 6 مارس المقبل.

و قرر المجلس، إعادة مشروع بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية، إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه، وذلك بعدما شهدت الجلسة رفض عدد من النواب لمشروع القانون.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، جدلا واسعا حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ن بين رفض من جانب بعض النواب ومطالب بإعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها فى التعديلات المرتقبة وذلك فى خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقارى.