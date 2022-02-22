/681029/تضامن-النواب-نسعى-لبناء-استراتيجية-شراكة-لدعم-رؤية-2030-وبناء-الجمهورية-الجديدة

أكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى الدكتور عبد الهادى القصبى أنه لابد وأن يلمس الشارع المصرى ماذا سنقدم خلال هذا العام والاعوام القادمة لدعم رؤية القيادة السياسية 2030 وبناء الجمهورية الجديدة وعلينا أن نترجم هذه الجلسات إلى واقع لدعم الشارع المصرى وفى الجلسات المقبلة سوف نعقد عدة جلسات مع السلطة التنفيذية بالمشاركة مع السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدنى وذلك للحد من الفقر ومواجهة العشوائيات وزرع القيم الأخلاقية ونشر الوعى الثقافى ودعم ملفات ومحاور مصر الجديدة.

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جاء ذلك خلال عقد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى وبحضور وكيلى اللجنة وأعضاء لجنة التضامن الجلسة الأولى لاستطلاع ومواجهة مع قيادات المجتمع المدنى وبحضور عدد من رؤساء وأعضاء اللجان النوعية بالمجلس وكذلك رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب الدكتور طلعات عبد القوى وعدد من رؤساء الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى وذلك من أجل استمرار التعاون والشراكة والحوار البناء مع المجتمع المدنى باعتباره شريكا فاعلا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من ضمن رؤية مصر 2030.

تضامن النواب: نسعى لبناء استراتيجية شراكة لدعم رؤية 2030 وبناء الجمهورية الجديدة

حيث تنص المادة 246 من اللائحة الداخلية للمجلس للجان المجلس بعد موافقة السيد رئيس مجلس النواب أن تعقد تلك الجلسات وذلك بمناسبة بحثها مشروع قانون أو اقتراحا بقانون أو بمناسبة دراستها أحد الموضوعات العامة المهمة المحالة إلى اللجنة ولعقد تلك اجتماعات تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء فعاليات منتدى شباب العالم بإعلان عام 2022 عاما المجتمع المدنى بتاريخ 11سبتمبر 2021 .