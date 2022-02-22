مشروعات النواب تناقش رؤية وزارة الأوقاف في نشر فلسفة العمل الحر وريادة الأعمال

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قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن وزير الأوقاف أعاد للقطاع الدينى هيبته، وأصبح هناك تطور فى القطاع الدينى، وأصبح الخطباء لديهم أساليب مختلفة الهدف منها توصيل الفكر والرؤية الوسطية، مما يؤكد أن إدارة وتطوير الخطاب الدينى تدار بشكل ملحوظ.

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وتابع مرعى : لجنة المشروعات جاهدت فى التوجه الرئاسى بشأن التوجه لفكرة العمل الحر وتبنى فكرة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتا أن القانون الوحيد الذى أخذ العديد من الدولة لأصحاب الأنشطة، ومن ثم اللجنة دائما تدعم انتشار فكرة التوسع فى المشروعات الصغيرة، واللجنة ترحب بمشاركة وزارة الأوقاف لدعم هذا التوجه من خلال الأئمة والواعظات ومقومات الوزارة بشكل عام.

مشروعات النواب تناقش رؤية وزارة الأوقاف في نشر فلسفة العمل الحر

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمناقشة رؤية وزارة الأوقاف في نشر فلسفة العمل الحر وريادة الأعمال، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة، إجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقامة على الأراضي التابعة لولاية وزارة الأوقاف.

البرلمان يوافق علي 4 تشريعات جديدة

هذا و شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة النهائية على 4 تشريعات جديدة،منها تعديلات قانون الشهر العقارى والذى يستهدف إعطاء تسهيلات خاصة بعملية التسجيل العقارى للعقارات فى مصر، وأيضا مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى، حيث العمل على إخلاء الأماكن المستأجرة من الأشخاص الإعتبارية فى مصر مثل الحكومة والجمعيات والأحزاب خلال مرحلة انتقالية لن تتجاز الخمس سنوات.

ووافق على مشروع قانون سوق المال والذى يستهدف تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في جميع القطاعات من جانب أخر، حيث يتيح للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلًا.

كما وافق على مشروع قانون المجلس الصحى المصرى، والذى يستهدف تنظيم مجالات الصحة فى مصر، ورفع المستوى العلمى والتطبيقى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحى التخصصى على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية، وكذا إلى رفع المستوى العلمى والسريرى (الإكلينيكى) للأطباء.