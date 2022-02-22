/681031/محافظ-المنيا-يعلن-نتائج-المحافظة-فى-استرداد-أملاك-الدولة

إجتمع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا صباح اليوم الثلاثاء لمناقشة عددا من التظلمات المقدمة من المواطنين على أسعار البيع التي تم تقديرها لأراضي أملاك الدولة طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 ، وذلك ضمن جهود المحافظة لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، بحضور كلا من اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، اللواء رضا اسماعيل رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية.

وتابع محافظ المنيا خلال الاجتماع طلبات المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم، وقد استجاب المحافظ لعدد من التظلمات المقدمة من قبل عدداً من المواطنين مراعاة للبعد الاجتماعي لعدد من بمراكز المحافظة المختلفة، كما ناقش أيضاً أثناء الاجتماع خطة المحافظة لمواجهة التعديات على أملاك الدولة وتنفيذ حملات رفع المخالفات واسترداد المساحات مرة أخرى وتسليمها لجهات الولاية التابعة لها.

استرداد أملاك الدولة

ومن جانبه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن المحافظة تسعى إلى تيسير الأمر أمام الراغبين فى تقنين أوضاعهم، لافتاً إلى أن هناك إتجاهاً لتفعيل الخدمات المميكنة داخل الوحدات المحلية تيسيراً على المواطنين، مشيراً إلى أن المحافظة تراعي البعد الاجتماعي حال النظر فى كافة الطلبات المقدمة من راغبي تقنين أوضاعهم.

وأضاف محافظ المنيا، أن هناك توجيهات مشددة من قبل الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن التعامل مع ملف التصالح بشكل يضمن تقديم الخدمات للمواطنين دون ارهاق، موضحاً أن المحافظة بحثت طلبات التقنين وكذلك التظلمات لللبت فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الموقف بالطريقة التى ينظمها القانون، لافتاً إلى أن هناك لجان تم تشكيلها لحصر الأماكن المخالفة تمهيداً لتنفيذ الحملات الخاصة باستردادها مرة أخرى وتسليمها لجهات الولاية التابعة لها لإعادة استخدامها مجدداً فى مشروعات النفع العام.

وأوضح أيضاً أن هناك توجيهات من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة، لافتاً إلى أن المنيا حققت انجاز كبير فى استرداد أملاك الدولة خلال الفترة الماضية.