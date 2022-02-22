تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز طهطا في يونيو

جدة - نرمين السيد - قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، إنه سيتم البدء فى تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز طهطا، والتى من المقرر تشغيلها تجريبيا أول يونيو القادم.





وأضاف عبد الغفار، خلال رئاسته اليوم الثلاثاء، لاجتماع لجنة متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لاستعراض الموقف التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى الجارى تنفيذها بقرى المبادرة، أن هذه المشروعات تشمل مشروع صرف صحى قرية "نزالى داوود" والذى يخدم 6630 مواطنا، ويشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 5620 متر مكعب/ يوم، وشبكات انحدار بطول 7540 متر وخط طرد قطر 250 ملليمترا بطول 950 مترا بتكلفة تبلغ 23.5 مليون جنيه.

وأوضح أن المشروعات تشمل أيضا مشروع صرف صحى قرية "الشيخ رحومة"، والذى يخدم 6275 مواطنا، ويضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 11101 متر مكعب / يوم، وشبكة انحدار بطول 7555 مترا، وخط طرد قطر 350 ملليمترا بطول 4225 مترا بتكلفة تبلغ 40.3 مليون جنيه.

وتابع عبد الغفار أنه يتم أيضًا تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروع صرف صحى قرية "الصفيحة" والذى يخدم 14400 مواطن؛ ويشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 23328 مترا مكعبا / يوم، وشبكات انحدار تبلغ أطوالها 9785 مترا، وخط طرد بقطر 500 ملليمتر، بطول 6550 مترا بتكلفة تبلغ 55.7 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى قرية "حاجر مشطا" والذى يخدم 9723 مواطنا، بتكلفة تبلغ 87.7 مليون جنيه، ويشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 38990 مترا مكعبا/ يوم، وشبكات انحدار تبلغ أطوالها 9910 أمتار، وخط طرد بقطر 700 ملليمتر بطول 8 آلاف متر.