وأضاف عبد الغفار، خلال رئاسته اليوم الثلاثاء، لاجتماع لجنة متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لاستعراض الموقف التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى الجارى تنفيذها بقرى المبادرة، أن هذه المشروعات تشمل مشروع صرف صحى قرية "نزالى داوود" والذى يخدم 6630 مواطنا، ويشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 5620 متر مكعب/ يوم، وشبكات انحدار بطول 7540 متر وخط طرد قطر 250 ملليمترا بطول 950 مترا بتكلفة تبلغ 23.5 مليون جنيه.
وأوضح أن المشروعات تشمل أيضا مشروع صرف صحى قرية "الشيخ رحومة"، والذى يخدم 6275 مواطنا، ويضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 11101 متر مكعب / يوم، وشبكة انحدار بطول 7555 مترا، وخط طرد قطر 350 ملليمترا بطول 4225 مترا بتكلفة تبلغ 40.3 مليون جنيه.
وتابع عبد الغفار أنه يتم أيضًا تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروع صرف صحى قرية "الصفيحة" والذى يخدم 14400 مواطن؛ ويشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 23328 مترا مكعبا / يوم، وشبكات انحدار تبلغ أطوالها 9785 مترا، وخط طرد بقطر 500 ملليمتر، بطول 6550 مترا بتكلفة تبلغ 55.7 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى قرية "حاجر مشطا" والذى يخدم 9723 مواطنا، بتكلفة تبلغ 87.7 مليون جنيه، ويشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 38990 مترا مكعبا/ يوم، وشبكات انحدار تبلغ أطوالها 9910 أمتار، وخط طرد بقطر 700 ملليمتر بطول 8 آلاف متر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز طهطا في يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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