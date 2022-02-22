الحالة المرورية: خريطة الزحام والطرق البديلة فى القاهرة والمحافظات

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامية شيماء حافظ المذاع على "الراديو 9090"، مساء اليوم، أن محافظة الإسكندرية شهدت بعض الأحجام فى بمحور أبوقير عند منطقتى كفر عبده وميدان الوزارة، كما ظهرت بعض الكثافات بمحور فيكترا مانويل المتجه إلى ميدان سموحة وطالب باسنخدام محور المحمودية لنقل الحركة المرورية بين غرب وشرق المحافظة.

وذكر أن الدقهلية شهد بعض الكثافات فى شارع المشاية وطالب استخدام شارع جيهان، وفى الغربية وجه العميد وائل حمودة، مدير الإدارة العامة للمرور، الخدمات بتصفية الكثافات بميدان المحطة، وطالب صابر باستخدام محور طه الحكيم، كما ظهرت بعض الكثافات فى القليوبية بمنطقة "ميت نما" وطالب القادم من شبرا الخيمة والمظلات باستخدام كوبرى عرابى ومنه إلى محور بنها الحر للمتجه إلى الأقاليم.

وتابع : "ظهرت بعض الأحجام أعلى الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، عند مناطق أعلى الزراعى، والمنيب، ودار السلام، نتيجة أعمال التوسعة".

وقال صابر إن الجيزة شهدت بعض الكثافات فى مناطق شارع الجامعة، وطالب القادم من المهندسين والعجوزة والمتجه إلى فيصل والهرم، سلوك شارع السودان، كما وجه اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

ونوه صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وفى القاهرة، انحسرت الأحجام فى أعلى كوبرى أكتوبر نتيجة الأعطال المتكررة وطالب الابتعاد عن كوبرى 15 مايو واستخدام كبارى "الجامعة وعباس والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة، كما شهدت بعض الأحجام قبل نفق الأزهر وأعلى كوبرى الفنجرى وطالب باستخدام كوبرى سرايا القبة.



ونوه صابر إلى أن الإدارة العامة أعلنت عن الأماكن الفارغة داخل الجراجات لمنع انتظار السيارات فى الممنوع، والتسبب فى إحداث كثافات مرورية مرتفعة، وأوضح أن الأماكن الخالية بجراج عمرو مكرم وصلت إلى 352، والعتبة 249، وجراج التحرير 701، والأوبرا 379مكان خالى.