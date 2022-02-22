محافظ القاهرة: نستمع لآراء الحرفيين بمصر القديمة لتطوير قرية الفواخير

جدة - نرمين السيد - أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن هناك تواصل مستمر مع الحرفيين والقائمين على المصانع والورش بقرية الفواخير بمصر القديمة للإستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم الخاصة بتطوير القرية وتسويق المنتجات ووضع المكان على الخريطة السياحية.





وجاء ذلك خلال اجتماع محافظ القاهرة؛ لبحث أعمال تطوير قرية الفواخير، بحضور المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة. وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه جارى إعتماد مخطط لتطوير قرية الفواخير لإضافة عدة خدمات كمسجد ومساحات خضراء ومعارض وأماكن ترفيهية تتناسب مع رواد المكان إلى جانب التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتحديد الاحتياجات الخاصة بمدرسة تعليم الحرفة بالقرية تمهيدًا لإقامتها. وأضاف محافظ القاهرة، أنه يجرى الآن مراجعة كافة المرافق مثل الغاز والمياه والكهرباء ومدى كفاءة وجاهزية الأفران لرفع كفاءتهم. وأكد محافظ القاهرة، أن هناك إهتمام كبير من الدولة بأعمال تطوير قرية الفواخير فى اطار تنفيذ استيراتجية القيادة السياسية بشأن دعم وتشجيع الحرف اليدوية، مشيرا إلى أن هناك اهتمام متواصل لوضع قرية الفواخير بالفسطاط على خريطة المزارات السياحية بالقاهرة وبرامج تنشيط سوق الفخار على المستوى المحلى والعالمى خاصة وأن حرفة صناعة الفخار من أقدم الحرف على مستوى العالم.

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