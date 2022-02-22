محافظة القاهرة: إزالة 520 عقارًا لإعادة سور مجرى العيون والفسطاط لسابق عهده

جدة - نرمين السيد - قالت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه تم الانتهاء من أعمال لجان حصر العقارات بمناطق السكر والليمون والجيارة وحوش الغجر؛ تمهيدًا لإزالتها ضمن التطوير الجارى تنفيذه بنطاق حى مصر القديمة وإعادة سور مجرى العيون والفسطاط لسابق عهدها مناطق تاريخية ذات جذب سياحى.





وأضافت عبد المنعم، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بإعادة إحياء القاهرة التاريخية، واستكمال أعمال تطوير المناطق غير المخططة وسرعة الانتهاء من أعمال إزالات المناطق غير الأمنة ونقل قاطنيها لوحدات جديدة حضارية تتوافر بها كافة الخدمات، والتى تم حصرها فى إطار جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضارى للعاصمة وتفعيل دورها التاريخى والثقافى والسياحى.

وأكدت أن ذلك يأتى أيضًا فى إطار خطة الدولة لإزالة العشوائيات وتطويرها وجعلها منطقة جذب سياحى من الطراز الأول؛ نظرًا لوجود العديد من المواقع الأثرية بها مثل متحف الحضارات وبحيرة عين الحياة ومجمع الأديان، بجانب أعمال التطوير، وإنشاء حدائق الفسطاط المخطط لإقامتها على مساحة 500 فدان.

وتابعت عبد المنعم، أنه خلال الأيام الماضية باشرت لجان الحصر أعمالها بانتظام من خلال تكثيف وتسخير كافة الجهود لحصر وتقييم العقارات والمبانى والأراضى من خلال فريق عمل متكامل ارتكزت منهجية أعماله على الدقة فى جمع وتوثيق البيانات عبر استمارات ونماذج خاصة مع الالتزام التام بسرعة انتهاء الاعمال وفقًا للخطة الزمنية المحددة طبقًا لتعليمات محافظ القاهرة خالدعبد العال.

وقالت إنه من الحصر النهائى تبين وجود 520 عقارًا يسكنها 1660 أسرة وعدد المحال 241 محلًا و30 عقارًا تجاريًا مستقلًا، بجانب 11 عقارُا مهدمًا ومهجورًا، و9 قطع أرض فضاء و5 عقارات مغلقة و2 زريبة.

وحول الجهود المبذولة، أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن الأعمال تمت من خلال التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة المعنية والتنفيذية والمتابعة الميدانية ومديرى منطقة الإسكان بالمنطقة الجنوبية وحى مصر القديمة، والأجهزة الشرطية وقوات إنفاذ القانون من خلال توجيهات بضرورة التعاون مع أهالى المنطقة؛ لدقة تسجيل كافة البيانات تمهيدًا لاستكمال باقى الإجراءات من تسكين وتظلمات ومن خلال المتابعة المستمرة لكافة المستجدات على أرض الواقع، واتخاذ الإجراءات المناسبة أولًا بأول؛ تنفيذًا للخطة المتكاملة بسرعة الانتهاء من تسكين الأسر المستحقة بوحداتهم تزامنًا مع أعمال الإخلاء.

وأوضحت أن ما يتم من أعمال تمهيدًا لازالة مناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة، تأتى استكمالًا لجهود الدولة والمنطقة الجنوبية لتطوير كافة المناطق العشوائية، والتى تم الانتهاء منها مثل عزبة أبو قرن وبطن البقرة والخيالة والمدابغ، تحقيقًا لشعار مصر بلا عشوائيات ليشمل مناطق أخرى؛ تنفيذًا لمخطط تطوير سور مجرى العيون وإخلاء ما يقرب من 95 فدانًا لإنشاء مجتمع حضارى سكنى وترفيهى يعود للقاهرة مظهرها العريق.