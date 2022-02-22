مدبولى: الأحداث العالمية تؤكد ضرورة الحفاظ على كل شبر من أراضينا الزراعية

جدة - نرمين السيد - واستعرض الاجتماع نتائج المرور الميدانى لمراجعة موقف المتغيرات المكانية لكل من مركز قليوب بمحافظة القليوبية، ومركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وخالد فوزى مدير إدارة المساحة العسكرية، ووائل سعده المشرف على التخطيط بوزارة التنمية المحلية، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والمهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمى، والمهندس عبدالرحمن سعيد رئيس الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتى فى إطار ما يتم عقده مؤخرًا من اجتماعات لتعظيم الاستفادة من مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، وما تم التوصل إليه من نتائج للمرور الميدانى لمراجعة موقف المتغيرات المكانية لكل من مركزى قليوب، وإيتاى البارود، كنموذج.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى استمرار متابعة ملف حماية الأراضى الزراعية بشكل يومى، مشددًا على أنه لن يتم السماح بإهدار أجود أنواع أراضينا، بما يُعرّض مستقبل الأجيال المقبلة للخطر، وأن الأحداث الحالية على المستوى العالمى تؤكد ضرورة الحفاظ على كل شبر من أراضينا الزراعية، بل والتوسع فى استصلاح المزيد من الأراضى الجديدة، من أجل الحفاظ على الأمن الغذائى لمواطنينا.

وقدم محمود شعراوى، خلال الاجتماع، عرضًا حول نتائج أعمال اللجنة المشكلة من وزارتى التنمية المحلية والزراعة، للمرور على مركزى قليوب، وإيتاى البارود لمراجعة موقف منظومة المتغيرات المكانية، موضحًا أنه تم تقسيم هذه المتغيرات إلى داخل الحيز العمرانى، أو غيره، وكذلك مراجعة ما تم التعامل معه بالإزالة، وحصر الإجراءات المتخذة تجاه كل الحالات التى تم رصدها.

وأشار الوزير إلى أن هناك عددا ممن ارتكبوا مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، سبق أن تقدموا بطلبات تصالح رغم أنهم لم يكونوا قد ارتكبوا المخالفة بعد، بهدف الانتفاع بالمخالفة، وهو ما تم رصده بالأقمار الصناعية من خلال منظومة المتغيرات المكانية، حيث قاموا بالتقدم بطلبات تصالح قبل ارتكابهم المخالفة، وشدد رئيس الوزراء فى هذا الصدد على ضرورة إزالة هذه المخالفات على وجه السرعة، مؤكداً أن هذا يُعد تحايلا واضحا من المخالفين.

واستعرض محافظ القليوبية، خلال الاجتماع، الجهود التى تقوم بها المحافظة للتعامل مع مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، كما عرض حصرًا لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى ضرورة العمل على زيادة العقوبات المفروضة على كل من يرتكب هذه الجريمة.

من جانبها، عرضت نائب محافظ البحيرة الإجراءات التى اتخذها محافظ لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال تشكيل اللجان التى كلف بها الدكتور مصطفى مدبولى، وكذلك معاقبة المسئولين المتقاعسين، والتعامل بحسم مع ما تم رصده من خلال منظومة المتغيرات المكانية، بهدف العمل على مواجهة هذه الظاهرة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من التوصيات، التى من شأنها وقف التعديات وإزالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وتضمنت تلك التوصيات العمل على تفعيل دور المشايخ والعمد ورؤساء مراكز المدن فى متابعة التعديات على الأراضى الزراعية ، والتنسيق المستمر مع وسائل الإعلام لإظهار سلبيات التعدى على الأراضى الزراعية على الدولة بوجه عام.

كما تضمنت التوصيات المتابعة المستمرة لوحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات فى إزالة التعديات الواقعة، وسرعة استكمال البيانات الرقمية والخرائط الخاصة بالأحوزة الزراعية بالمحافظات، وكذلك الأراضى مسئولية وزارة الزراعة، وموافاة منظومة المتغيرات المكانية بها لرصد أى متغيرات، وكذلك البيانات والخرائط الخاصة بحدود ولايات /مسؤوليات وزارة الموارد المائية والرى، إلى جانب الاسراع فى ربط جهات الولاية، وزارات: الزراعة، والتنمية المحلية، والموارد المائية والرى.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ تلك التوصيات، ومتابعة التنفيذ على أرض الواقع.. كما وجه بسرعة حصر مختلف حالات التعدى على الأراضى الزراعية، ومخالفات البناء بها، والتنسيق الفورى مع وزيرى التموين، والزراعة، وغيرهما من الوزراء المعنيين لوقف جميع صور الدعم التى يحصل عليها المخالفون، سواء ما يتعلق بدعم السلع التموينية أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها.