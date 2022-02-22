تكثيف حملات تفتيش لضبط الأسعار فى الشرقية قبل شهر رمضان

كما بحث غراب، خلال الاجتماع الذى عُقد اليوم الثلاثاء، بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية لضبط الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا ضرورة توافر السلع الضرورية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة استعدادًا لاستقبال رمضان.
ووجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية بالتوسع فى إقامة منافذ ومعارض لبيع السلع الغذائية وإحتياجات الشهر الفضيل بأسعار مخفضة عن السوق لتخفيف العبء والمعاناة على كاهل المواطن ومحاربة جشع التجار ولضبط الأسعار.
وطالب بإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وتحرير محاضر كل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين، موجهًا مدير مديرية الطب البيطرى بتكثيف الحملات على محال الجزارة والأسواق والمطاعم.
وتابع أن ذلك يتم بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الشؤون الصحية وتكثيف الحملات على محال بيع الطيور والدواجن الحية، والمرور على ثلاجات اللحوم المجمدة بمراكز ومدن المحافظة للتأكد من تقديم منتجات صحية وآمنه للمواطنين.
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