وزير التموين يشارك فى ختام معرض نبيو للذهب والمجوهرات

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور، على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى فعاليات ختام معرض نبيو للذهب والمجوهرات، الذى افتتح خلال الفترة من 19-21 فبراير الجارى وشارك فيه لفيف من السادة الوزراء والسفراء ورواد صناعة الذهب والمجوهرات وكبرى الشركات المتخصصة فى هذا المجال.





وقدم المصيلحى الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على دعمه الكبير لتطوير صناعة الذهب والمجوهرات فى مصر وتوجيهاته بإنشاء مدينة للذهب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما قدم المصيلحى الشكر للسيد الدكتور مصطفى مدبولى على رعايته الكريمة لإقامة أول مؤتمر ومعرض للذهب والمجوهرات نيبو 2022، مما كان له اثرًا كبيرًا فى دعم الحكومة والسادة الوزراء المعنيين لهذه الصناعة العريقة.

وكرم المصيلحى عددًا من المشاركين فى المعرض، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الرائدة فى مجال صناعة الذهب وهم، بيبر بيوكى وبشرى إبراهيم والدكتور وصفى أمين واصف وفاروق إبراهيم بطرس والمهندس رفيق عباسى ومحمد عبد السلام أحمد.

كما وجه المصيلحى الشكر للدكتور زاهى حواس على مشاركته الفعالة فى هذا الحدث الهام، وفى كلمته أثناء حفل التكريم، أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على حق المصمم فى الملكية الفكرية.

وأضاف المصيلحى أن استقبال المعرض للمصممه العالمية، عزة فهمى، إضافة كبيرة للمعرض وقام بتكريمها مع عدد من رواد صناعة المشغولات، مشيرًا إلى أن العام القادم سيكون نبيو معرض دولى بمشاركة دولية كبيرة.

ومن جانبها وجهت المصممة العالمية، عزة فهمى، خلال عرضها مشوار التصنيع للمجوهرات خلال معرض نبيو للذهب والمشغولات الذهبية والمجوهرات، الشكر للدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على إقامه المعرض والتنظيم الجيد له، مضيفه أنه على مصمم المجوهرات أن يتعلم ويقرء ويدرس بشكل مكثف، ليسجل علامته فى التصنيع بشكل مبتكر ومتجدد.

وأوضحت فهمى أن رحلتها فى التصميم للمشغولات الذهبية الفرعونية جعلتها تدرس لمدة اكثر من أربعين عاما وحتى الآن فى النقوش والرسوم الفرعونية.

يذكر أن المعرض ضم نخبة من الشركات الرائدة فى صناعة المشغولات الذهبية، وضم المعرض أحدث إصدارات ومودلات، من المشغولات الذهبية المصرية والعالمية، التى صنعت بأيادٍ مصرية، ووفر فرصاً قوية لتنفيذ تعاقدات تجارية قادمة بأسعار تنافسية وخصومات حقيقية مع التجار المشاركين خلال فترة انعقاد المعرض.