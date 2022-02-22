/681040/جميل-عفيفى-توجد-ارادة-قوية-بين-مصر-والكويت-لتوحيد-الرؤى-والأهداف-لتحقيق-الاستقرار-للبلدين

قال جميل عفيفى، كاتب صحفى، ان العلاقات بين الدولة المصرية ودولة الكويت هى علاقة ممتدة وتاريجية، مؤكدا على ان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى جاءت فى وقت هام للغاية على كافة الاصعدة.

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وأشار إلى ان القمة العربية سوف تنعقد قريبا، وبالتالي كان لابد من طرح مناقشات للمواضيع الهامة التى سوف يتم طرحها على طاولة الحوار فى القمة العربية القادمة.

الشراكة بين دولتى الكويت ومصر:

واوضح جميل عفيفى، عبر مداخلة هاتفية على برنامج موجز الاخبار المذاع على قناة اكسترا نيوز، ان الجالية الاكبر داخل دولة الكويت هى الجالية المصرية والتى تساهم ولها دور بشكل كبير فى العملية التنموية فى الكويت، مؤكدا على ان دولة الكويت والدولة المصرية لديهم رؤية مشتركة وتوافق فى الرؤية على كافة الأصعدة

وأضاف غفيفي ان الدولة المصرية ودولة الكويت يسعوا الى توحيد الرؤية من اجل تحقيق المصالح المشتركة بين الكويت ومصر والمصالح العربية المشتركة بشكل عام، مشيرا الى ان دولة الكويت والدولة المصرية لديهم رؤية ومشتركة فى معظم القضايا العربية مثل القضية السورية والقضية الليبية، حيث ان رؤية البلدين لديهم هدف موحد وهو تحقيق الاستقرار فى الدولتين وفى الشرق الاوسط والمنطقة العربية ككل.

دور الدولة المصرية فى المنطقة العربية والشرق الأوسط:

واشاد جميل عفيقى بدور الدولة المصرية فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، مؤكدا على ان الدولة المصرية تبذل كل ما لديها من جهود لتحقيق امن واستقرار المنطقة وتطويرها وتنميتها، مضيفا ان الدولة المصرية اصبحت هى المحور الرئيسى والقوة الفعالة فى الشرق الأوسط، وانها تعلم جيدا كل المخاطر والتهديدات التى تواجه المنطقة ولديها رؤية واستراتيجية لمواجهة تلك التحديدات واعادة الاستقرار فى بعض الدول فى منطقة الشرق الأوسط.

واكد ان العالم كله يشيد برؤية الدولة المصرية لمنطقة الشرق الاوسط، مضيفا ان العالم ينظر الى مصر نظرة احترام وتقدير، لان جهودها ورؤيتها تصب فى استقرار وتنمية المنطقة العربية ، مشيرا الى ان اللجنة المصرية الكويتية المشتركة سوف ترتكز على الجانب الاستثمارى والاقتصادى، بالاضافة الى الجانب الأمنى والتعاون لمواجهة التحديدات والمخاطر.

ونوه عفيفي أن الدولة المصرية استطاعت ان تحارب الفكر المتطرف من خلال تجديد الخطاب الدينى والمواجهة الفكرية ووسائل الاعلام المتواجدة ومن خلال القوة الناعمة، موضحا ان دولة الكويت سوف تكتسب هذه الطرق التى استطاعت الدولة المصرية محاربة الأفكار المتطرفة من خلالها.