/681027/الدحيل-يقرر-الإستغناء-عن-فرجاني-ساسي-واللاعب-يقترب-من-العودة-للزمالك

قرر مسئولوا الدحيل القطري الإستغناء عن التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق، بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به معهم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ولم يقدم الدولي التونسي المستوى المعهود الذي كان يقدمه مع الزمالك، وبناء على ذلك تم استبعاده من قائمة منتخب تونس مؤخراً بكأس أمم أفريقيا.

ويبحث مسئولوا الدحيل عن تسويق اللاعب، أو الإستغناء عنه بنهاية الموسم، إذا استمر ساسي على تلك المستوى الذي يقدمه معهم منذ الإنتقال لهم.

ساسي يرحب بالعودة للزمالك

وتحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بالزمالك، مع اللاعب بشكل ودي لمعرفة رغبته حول العودة للقلعة البيضاء، ورحب ساسي بالأمر، خاصة بأن أفضل مستواياته كانت داخل الزمالك.

وتحدثت شقيقة اللاعب منذ أيام وأكدت بأنها تريد عودة فرجاني ساسي للزمالك، وأنهم من مشجعين النادي وأنه بصفة خاصة تتمنى أن يذهب اللاعب للزمالك مرة أخرى.

حازم إمام يشارك في مران الزمالك استعداداً للوداد

شارك حازم إمام في تدريبات الزمالك منذ قليل، استعداداً لمباراة الوداد المغربي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان يعان حازم إمام من إصابة خلال الأيام الماضية أبعدته عن المشاركة مع الزمالك خلال المباريات الأخيرة، قبل أن يتم شفاءه ويعود للمشاركة في المران.

ويتقابل الزمالك مع الوداد يوم السبت القادم، ويسعى الفريق للفوز بعدما تعادل في أول مبارتين أمام بترو أتليتكو وساجرادا.

تاريخ مواجهات الزمالك والوداد

التقي الفريقين فى 3 مواجهات سابقة، حيث فاز الزمالك في مبارتين حيث كانت إحداهما في كأس السوبر الأفريقي في عام 2003 بثلاثة أهداف مقابل هدف، والثانية في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا برباعية نظيفة في نسخة 2016، قبل أن يخسر بخماسية مقابل هدفين في مباراة الإياب.

مباراة الوداد فاصلة في مسيرة كارتيرون مع الزمالك

وبدأ مسئولوا الزمالك بالفعل في البحث عن بديل في حالة إقالة كارتيرون.

وكان تحدث سامي الشيشيني عقب تعادل الزمالك أمام ساجرادا وقال أن مجلس الإدارة أبلغه أنه سيكون ضمن الجهاز الفني القادم للقلعة البيضاء، أي أن المسئولين بالقلعة البيضاء استقروا على إقالة كارتيرون.