/681028/مشروع-أكل-بالشارع-رشا-سامي-العدل-تلجأ-للعمل-الخاص-بسبب-تجاهل-المنتجين

لجأت الفنانة رشا سامي العدل ابنة الفنان الراحل سامي العدل لإنتاج مشروع خاص بها وهو مشروع طعام في الشارع، وذلك نتيجة لقلة طلبها في أعمال فنية وتجاهل المنتجين والمخرجين لها.

دوت الخليج يرصد اتجاه الفنانة رشا سامي العدل للعمل في مشروع خاص.

رشا سامي العدل تبيع الطعام بالشوارع

وقالت في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أنا فتحت مشروع أكل وهنزل أبيع في الشارع في دهب.. لأن أنا سعيت وفشلت كممثلة.. المنتجين والمخرجين مش بيطلبوني وأنا مش بلومهم بس مش هستني لما أقول لله يا محسنين".

وأضافت: "أنا نقابية من 20 سنة والنقابة موفرالي ميزات زي كارنيه التأمين الصحي عشان لما اتعب اعرف ادخل مستشفى بسعر مخفض.. وأنا عارفة أني لو طلبت من أهلي مش هيتأخروا".

رشا سامي العدل تثير الجدل

وكانت أحدثت الفنانة رشا سامي العدل ضجة عارمة بين رواد السوشيال ميديا أمس الإثنين، مثيرة حيرة الجمهور.

وكتبت رشا العدل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أنا حابة أقول كلمتين، أنا عارفة أن الايام اللي جاية هايصدر مني فعل هاتهاجم عليه من بعض الناس و ناس تانية هاتدافع عني، ناس احتمال تفتكر اني عايزة اعمل ترند و ناس تانية هاتقول انه حقي و ناس تالتة هاتقول ايه الأفلام دي و احتمال اخسر ناس".

وتابعت: "الناس اللي تعرفني بجد هاتكون عارفة ان قراري ده كان بعد وقت طويل قوووووي من التفكير العميق و خوف من رد الفعل.. اذا كان من العامة او اصدقائي او المقربين، بس فيه ساعات كدة لازم الواحد يفكر في نفسه و ياخد قرار حاسم علشان يرتاح لأنه لازم يحب شوية.. حبيت اقول الكلمتين دول علشان اعرف النهاردة انام مرتاحة لأني خايفة من بكرة، توكلت علي الله".

رد صارم من رشا العدل على هجوم الجمهور

ومن ثم خرجت بعد هجوم الجمهور عليه وكتبت: "الناس اللي بتقول يا هاتحول جنسيا يا هاقلع اللامؤاخذة يا هاتحجب يا هالحد يا هاتجوز مسيحي يا هانتحر يا هاشتغل رقاصة.. واحدة ضحكتني جدا و قالت حسبي الله هاتعملوا ايه تاني في الجيل ده ! هو جيل مهبب اساسا يا حجة ماتقلقش عليه".

واستطردت: "ده ليس إلا انعكاس نابع من مستواكم الفكرى العفن لازم اي حاجة البني آدم يقولها او ينفس بيها يكون وراها مصيبة او كارثة او فعل مشين يا ماتكونوش مبسوطين و و ماتعرفوش تشبعوا، شيطانكم.. ماينفعش تفتكروا حاجة كويسة او انجاز مثلا او خبر حلو لاا ازاااي ده حتي يبقي عيب و حرام.. انا خدت كمية حسنات في ساعات تكفيني سنين قدام و أدين لكم ب الشكر و العرفان".

واختتمت رشا حديثها قائلة: "عموماً اعتذر لكم اني بحطم آمالكم، و لا حاجة من دول صح... انا بس نويت اتمرد علي الوضع الحالي و رشا الطيبة اللي بتسكت عن حقها ماتت خلاص".