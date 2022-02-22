بروح رياضية: شباب بلوزداد يتكلف بمصاريف سفر نادي وفاق سطيف لجنوب إفريقيا

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يلتقي وفاق سطيف الجزائري الجمعة المقبله مع الجنوب إفريقي فريق أمازولو، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يعاني فريق وفاق سطيف الجزائري في الفترة الأخيرة والتي مازالت مستمرة، بنقص في الماديات بالنادي، ليقدم شكوى للحكومة الجزائرية بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق.

اقترب الفريق الجزائري من التخلف عن السفر لجنوب إفريقيا، بسبب الأزمة المالية، لمواجهة أمازولو، بدوري الأبطال.

تكلفت إدارة نادي شباب بلوزداد الجزائري، بسفر غريمة المحلي، إلى جنوب إفريقيا لخوض مباراته أمام أمازولو بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك والوداد المغربي

يستعد نادي الزمالك لمباراته القادمة أمام نظيرة الوداد المغربي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم السبت القادم، ضمن منافسات دوري ابطال إفريقيا.

التقي الفريقين فى 3 مواجهات سابقة، حيث فاز الزمالك في مبارتين حيث كانت إحداهما في كأس السوبر الأفريقي في عام 2003 بثلاثة أهداف مقابل هدف، والثانية في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا برباعية نظيفة في نسخة 2016، قبل أن يخسر بخماسية مقابل هدفين في مباراة الإياب.

نتيجة مباراة الزمالك أمام ساجرادا

وانتهت مباراة الزمالك أمام ساجرادا بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بدأ الزمالك المباراة مستحوذا ومهاجماً ساجرادا، وهدد في أول الكرات مرمى ساجرادا في الدقيقة 7 عن طريق رزاق سيسيه ولكن خرجت التصويبة ضعيفة.

ثم أصبح اللقاء بعد 10 دقائق لعب، بدون أي هجمات على مرمى الفريقين، وكل الكرات اصبحت في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية.

وبدأ مستوى الزمالك يتراجع وأستحوذ الفريق الأنجولي على المباراة، وقام بتهديد مرمى الزمالك على فترات.

وكان قد استقر مسئولوا الزمالك في وقتأ سابقاً بأن تسافر البعثة مباشرة إلى المغرب من أنجولا، قبل أن يتم تعديل القرار بسبب خطوط الطياران الجوية.