نشرة أخبار الفن: نقل سمير صبري للمستشفى.. طلاق ياسمين رئيس.. الحكم على شادي خلف بالسجن المشدد.. وهذه وصية ريهام سعيد مع شعور اقتراب رحيلها

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شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر فبراير الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، التي سيرصدها لكم موقع تحيا مصرخلال السطور التالية.

نقل سمير صبري للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية

أعلن الناقد الفني طارق الشناوي نقل الفنان والإعلامي الكبير سمير صبري ،أمس الثلاثاء، للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مطالبًا الدعاء له بالشفاء العاجل.

كشف الشناوي عن تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتب: "أمس كان سمير صبري يراجع تفاصيل برنامجه الغنائي ذكرياتي مع المخرج المبدع محمد تركي على محطة الأغاني ليذاع اليوم الساعة الرابعة".

وأضاف:" سمير في المستشفي يتلقي الرعاية الطبية اللازمة وخلال أيام إن شاء الله سيعود لمنزله أتمني أن يتوقف البعض عن إطلاق الشائعات وندعو الله بالشفاء العاجل للفنان الكبير المتعدد المواهب الذي منحنا الكثير ولا يزال".

«عشرة طويلة لم تدم» ياسمين رئيس تعلن انفصالها عن هادي الباجوري»

أعلنت الفنانة المتألقة ياسمين رئيس انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري، وذلك بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول عدم وجود مانع لديه في أن تُقبل زوجته بأعمالها الفنية.

وغردت ياسمين رئيس عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: "‏﷽ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.. صدق الله العظيم" .

وأضافت: "الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

أخصت بها الرئيس السيسي.. تعرف على وصية ريهام سعيد

عبرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن شعورها باقتراب مفارقتها للحياة، لذلك قررت الابتعاد عن السوشيال ميديا وقضاء وقت أكثر مع عائلتها وبالأخص طفلها الصغيرة.

وكشفت سعيد عن وصيتها التي أخصت بها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: "اخر حاجه هوجهها للريس، انا لو مت وصيتي اولادي يعرفوا انا حققت و عملت ايه لان اكيد حضرتك مش عارف برضوا.. انا اولادي اتعذبوا ورايا في المحاكم و القضايا، انا ابني كان عنده شهرين زارنيفي السجن انا بهدلت اهلي معايه عشان ولا حاجه.. كنت فاهمه اني هاصلح الكون، انا اسفه اني نجحت انا اسفه اني كنت عايزه كل الناس تعمل خير.. انا اسفه اني معملتش علاقات تسندني جوه او بره مصر، خساره المجهود الي راح بدون تقدير لكن اجري باذن الله عند ربنا.. ماتوجعوش حد تاني احساس الظلم مميت".

بعد هتك عرض 7 فتيات.. تفاصيل الحكم على الفنان شادي خلف

حكمت محكمة شمال القاهرة اليوم على الفنان شادي خلف نجل الشاعر نبيل سليمان خلف اللي سبق إتهامه في قضية فساد، وبعد الحكم عليه تمت إحالة أوراقة للمحكمة الإدارية العليا للنظر في التهمة المنسوبة إليه.

أقرت محكمة شمال القاهرة العباسية بالحكم على شادي خلف بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتم عرضه على المحكمة المختصة، المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافق 22 فبراير لعام 2022، وذلك بسبب هتك عرض 7 فتيات في الورشة المختصة له.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، وعضوية المستشارين من ضمنهم محمد عبد الحكيم رضوان، رؤوف نظمي، أمانة شر، محمد علاء الدين.