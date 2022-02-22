/681037/التعادل-السلبي-يحسم-نتيجة-مباراة-سيراميكا-كليوباترا-وغزل-المحلة

انتهت أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة بالتعادل السلبي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بدأ سيراميكا بالتهديد في أول المباراة ، في محاولة خطرة مرت بسلام على شباك غزل المحلة، ليعود اللقاء بالضغط والتكتل في وسط الملعب.

بهذا التعادل يرتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 12 نقطة، ليحتل المركز التاسع بفارق الأهداف عن غزل المحلة الذي ارتفع رصيده لنفس العدد من النقاط، ليستمر الفرقيقان في نفس مركزيهما ليفشلا في التقدم نحو المربع الذهبي بعد النتيجة التي أفادت الفرق الأخرى في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

تشكيل سيسراميكا كليوباترا أمام غزل المحلة:

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: علاء عطا - خالد صبحي - سيف تقا - أحمد محسن.

خط الوسط: بلال السعيداني - كوامي بونسو - ونيفول كوبينا - محمد إبراهيم.

خط الهجوم باسم مرسي - شادي حسين .

ويجلس على مقاعد البدلاء:

عامر عامر- محمود البدري - محمود نبيل - شريف دابو - محمد توني - محمد حسن - ايفانز منساه - عبد الله جمعه - مصطفى ميسي.

تشكيل غزل المحلة أمام سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: عمرو شعبان.

خط الدفاع: إيهاب سمير- محمد فتح الله- معاذ الحناوي- هاني عادل.

خط الوسط: أحمد النادري- حميد ماو- محمد السيد بازوكا.

خط الهجوم: يحيى حامد- عبده يحيى- هشام عادل.

نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة بكأس الرابطة

حقق فريق غزل المحلة الفوز على سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين ف الجولة الخامسة والأخيرة من الدور الأول من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

افتتح هشام عادل سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الثامنة عشر ، من خلال صاروخية في الزاوية اليسرى من المرمى، ليرد سيراميكا عن طريق وينفول كوبينا بالتعادل في نفس الزاوية بصاروخية ولا أروع.

اختتم محمد فتح الله مدافع فريق غزل المحلة سجل التهديف في المباراة، بالثاني لفريقه، من خلال رأسة أعلى حارس سيراميكا، في الدقيقة السادسة والثمانون من عمر اللقاء.