/681039/زيزو-يسبق-بعثة-الزمالك-إلى-المغرب-لمواجهة-الوداد

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك سفر أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، إلى المغرب مباشرة من أنجولا، بعد شفائه من فيروس كورونا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويغادر زيزو أنجولا متجهاً إلى المغرب، ليسبق بعثة الزمالك هناك وينتظرهم، من أجل مواجهة الوداد المغربي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان غاب اللاعب عن مواجهة ساجرادا الماضية بسبب إيجابية مسحته قبل اللقاء، ليقوم كارتيرون بإستبعاده من قائمة المباراة.

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد بعد التعادل في أول مبارتين بالمجموعة أمام بترو أتليتكو وساجرادا.

وسيعود طارق حامد وحازم إمام للزمالك بعد عودتهم من الإصابة مؤخراً، وسيحسم كارتيرون قرار مشاركتهم في لقاء الوداد، سيكون الأمر متوقف على جاهزيتهم الفنية والبدنية.

وكيله: طارق حامد لديه عروض 3 أضعاف راتبه مع الزمالك

تحدث أحمد يحيى وكيل طارق حامد، عن ملف تجديده مع الزمالك والعروض المقدمه له، خاصة بأن عقده سينتهي بنهاية الموسم.

وقال أحمد يحيى في تصريحات صحفية: "طارق حامد تلقى عدة عروض خلال آخر أربعة أعوام، وكانت بأرقام كبيرة قد تصل إلى 3 أضعاف راتبه الحالي مع الزمالك، ولكن اختياره كان البقاء في القلعة البيضاء.

وزاد: " مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن بنفسه إصابة اللاعب، وطارق شخصية واضحة وهو على وشك العودة للمشاركة مرة أخرى".

وأردف: "ليس هناك تجديد سهل، طارق حامد له طلبات والزمالك له طلبات، والجلسة بنسبة كبيرة ستكون بعد عودة الفريق من المغرب".

مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك: «الحساب مؤجل ولكنه قادم بإذن الله»

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عقب تعادل الفريق مع ساجرادا بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وكتب مرتضى منصور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جمهور الزمالك العظيم لن نتحدث عن مباراة اليوم أو عن أي شئ يخص فريق الكرة قبل صافرة الحكم عقب نهاية مباراة الزمالك والوداد المغربي الأسبوع القادم".

وأكمل: "المطلوب الآن أن نكون كلنا خلف فريقنا وأولادنا والحساب مؤجل ولكنه قادم بإذن الله، الرجاء الهدوء لأن القرارات الإنفعالية في الوقت الحالي ليست حلًا وليست في مصلحة الفريق”.