«فكك من الكلاسيك وكتر من الترتر».. نصائح حمو بيكا لتصبح مطرب مهرجانات

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دوت الخليجيرصد نصائح حمو بيكي لتصبح مطرب مهرجانات ناجح

وقال حمو بيكا خلال فيديو نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «هتسيلك من الكلاسيك وتلبس ترتر، كل ما تلبس ترتر كتير تنجح كتير، لكن تلبس كلاسيك ياما مفيش نجاح»، ثم بدأ بتعليم الشاب الغناء على أنغام أغنيته الشهيرة «رب الكون ميزنا بميزة».

أزمة حمو بيكا وحلمي عبد الباقي

الجدير بالذكر، أنه نشب خلاف قوي بين مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا وعضو مجلس نقابة المهن الموسيقية الفنان حلمي عبد الباقي، بعد أن تقدم الاخير ببلاغ ضد حمو بيكا أوضح به أن الأخير قام باتهامه بأخذ رشوة وتذوير أوراق رسمية، وعلق حمو بيكا على الأمر من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز عبر برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر فضائية mbc مصر، فقال: «أستاذ حلمي على دماغي ومفيش بيننا أي مشكلة ومفيش كلام متوجه له والمرة الجاية هقول الأسامي اللي عملت معايا كدا عن طريق مستندات وأوراق».

وتابع: «أنا محددتش حد من مجلس نقابة الموسيقيين، وأنا قابلت أستاذ حلمي عبد الباقي في دبي وهو إنسان محترم وأنا مشكلتي مع ناس معينة، وعايز أقعد مع الفنان هاني شاكر».

من جانبه أكد الفنان حلمي عبد الباقي، تنازله عن بلاغه ضد حمو بيكا في حالة إثبات صحة ما صرح به بمستندات وأدلة رسمية، فقال: «معنديش مشكلة أتنازل عن البلاغ لو حمو بيكا أثبت صحة كلامه».

حمو بيكا يتهم سيكارتير النقابة بأخذ رشوة

وظهر حمو بيكا في مساء يوم أمس، يتهم سيكارتير نقابة المهن الموسيقية بأنه كان يأخذ رشوات من مطربي المهرجانات من أجل اعطائهم تصاريح بالغناء وعضوية النقابة، من خلال تقديم أوراق مزورة للنقابة، الأمر الذي يضع مطرب المهرجانات الشعبية الفنان حمو بيكا في أزمة كبيرة مع النقابة الان، لكنه لم يخرج سكرتير النقابة ليرد على تسريبات حمو بيكا الذي يدينه من خلالها وفضل عدم الرد.