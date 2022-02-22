/681043/فيتامين-الغلابة-بـ-جنية-ونص-أشهر-بائع-جلاب-فى-قنا-ورثنا-صناعته-من-الأجداد-وبنعالج-بيه-مرضى-الأنيميا

العم عبد اللاه عبدالهادى بائع جلاب متجول، ملامحمه يظهر عليها غبار الزمن، إيدين شقيانة وساعات طويلة من الانتظار يقضيها العم عبد اللاه بائع الجلاب بمحافظة قنا حتي ينتهى من ترويج بضائعه قمنا بجولة بسيطة بين جنبات فرشه البسيط وكان هذا اللقاء .

دوت الخليج

“ببدأ رحلتى يوميا الساعة خمسة الفجر بخرج من بيتي ومش ضامن أبيع ولا لاء لكن الأرزاق على الله”، بهذه العبارة بدأ عم عبد اللاه حديثه لـ “دوت الخليج”، مشيراً إلى أنه يتوجه إلى عصارات قصب السكر، في قرية القناوية بنجع حمادي، ليلحق دوره بين أقرانه، لشراء احتياجاته من "الجلاب"، ويحمل ما يستطيع الحصول عليه منه، ليعود إلى فرشته بأحد الأسواق لاستقبال زبائنه.

“جلاب ياعسل نجع حمادي" هتاف اعتاد عليه أشهر بائع “الجلاب” بقنا، انتهي من هتافه وعاد الينا مجدداً ليقول: صناعة الجلاب تبدأ بتقليب العسل، داخل «النحاسة»، ونتتظر حتى يتحول لون العسل من الأسود إلى الأصفر، وبعد تسويته، يتم وضعه في إناء يشبه «القُمع» أو «بسكوتة الآيس كريم»، عشان كده بنسميه أيس كريم الصعايدة.

واسرد بائع الجلاب الشهير بقنا قائلاً: يتم وضع «الجلاب» بعد تسويته في هذه الأقماع، في صفوف متساوية، وترك هذه الأقماع في الشمس حتى تجف المادة الخام بها، وبعد يتم إزالة الأقماع ووضع المنتج على حصير، حتى يتعرض المنتج للهواء والشمس، وبعدها يتم وضعها في «مقاطف» لبيعها للتجار.

أيس كريم الصعايدة لعلاج الأنيميا

واضاف العم عبداللاه قائلاً أن الجلاب يمتلك فوائد عديدة خاصة لمرضى الانيميا لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الحديد، منا أنها مفيدة لمرضى السكر والمدخنين مرة صباحا يوميا لتنظيف الرئة من ايه شوائب. وأشار عبداللاه عبدالهادى "بائع جلاب"، أن الكثير من أهالي القرى يستخدمونه في الحلوى لاحتوائه على نسبة كبيرة من السكر، بالإضافة إلى أن الأطفال يحرصون على شرائه في العيد، ويطلقون عليه "آيس كريم الغلابة"، وكان في الماضي أهم حلوى يتم إحضارها في الأفراح وبخاصة في الأعراس ويعتبرونه من الفيتامينات المقوية ليلة العرس إلا أن هذه العادات اندثرت واقتصر شرائه على الأطفال أو رواد الكورنيش في الأعياد من الأحبة والمخطوبين.