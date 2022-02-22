رئيس إسكان النواب مشيدًا بأداء المهندس خالد صديق فى رئاسة صندوق التنمية الحضارية :حقق إنجازات كبيرة

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خلال مشاركته باجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان...

شارك النائب المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، فى اجتماع لجنة حقوق الإنسان اليوم، برئاسة النائب طارق رضوان،رئيس اللجنة، لمتابعة ما تم بشأن القضاء على العشوائيات وتحقيق التنمية الحضارية فى مصر، وذلك طبقا للحق في السكن اللائق بالمحور الثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية.

دوت الخليج

المهندس عماد سعد حمودة يشارك فى اجتماع لجنة حقوق الإنسان

وأشاد رئيس إسكان النواب، بأداء المهندس اللواء خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، لافتا إلى أن مجهوداته ظهرت فى تغيير أسم الصندوق من “ صندوق تطوير العشوائيات” إلى “ صندوق التنمية الحضارية”، فضلا عن القضاء على ملف العشوائيات الغير آمنة، مضيفا” رجل دولة ورجل مرحلة”، حقق انجازت فى اوقات معدودة على أرض الواقع”.

وأكد رئيس إسكان النواب، أن الملفات المتعلقة بصندوق التنمية الحضارية، تلامس ملفات حقوق الإنسان، من خلال توفير سكن كريم آمن للمواطنين، بما يحفظ كرامتهم ويحقق العدالة الاجتماعية لهم، لافتا إلى أن الصندوق يقوم بتشييد عمارات سكنية بجمبع عواصم لمحافظات.

ووجه حمودة تحية إجلال واحترام، لرئيس صندوق التنمية الحضارية، مؤكدا “ الموضوع مش موضوع فلوس ومواد، مثل ما هو تخطيط ومتابعة جيدة”، من خلال مجموعة قليلة العدد من العاملين بالصندوق واللذي لا يتجاوز الـ 100 موظف، بفضل الادارة الحكيمة والواعية فى تنظيم العمل فى كل انحاء الجمهورية.

من جانبه قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي اطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ديسمبر الماضي، للارتقاء بملف حقوق الإنسان وحماية حقوق المواطن المصري السياسية والاقتصادية، من خلال أربعة محاور اساسية.

وأشار طارق رضوان الي فحوى المحور الثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتا إلى البند السابع والذي تضمن الحق فى السكن الآمن وتطوير الغير آمنة والعشوائية، والمناطق الاساسية فى المجتمعات السكنية، فضلا عن تطوير الخدمات الاقتصادية والاجتماعية كالتموينية والصحية، إضافة إلى زيادة وحدات سكنية ملائمة للشباب ومحدودي الدخل، توفير التسهيلات لكافة الشرائح الاجتماعية للحصول على وحدات سكنية ملائمة. وأوضح أن المادة 59 من الدستور، لفتت إلى علاقة صندوقالتنمية الحضارية مع عمل اللجنة والتي تضمنت توفير الحياة الآمنة حق لكل انسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أرضها .

ولفت إلى أن المادة 78 من الدستور تضمنت أن الدولة تكفل الحق للمواطنين فى المسكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للاسكان تراعي الخصوصية البيئية وتكفل كافة المبادرات الذاتية والتعاوية فى تنفيذها وتنظم استخدام اراضي الدولة بما فيها من مرافق اساسية، فى إطار تخطيطي عمراني شامل فى المدن والقري، بما يحقق الصالح العام من تحسين نوعية حياة المواطنين.