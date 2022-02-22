/681045/منال-هلال-نائبة-التنسيقية-مبنى-الجمعية-الجغرافية-معرض-للانهيار

أكدت النائبة منال هلال عضو لجنة الإعلام عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الجمعية الجغرافية المصرية انشأها الخديوى إسماعيل عام ١٨٧٥ والتى تولى رئاستها الأمير أحمد فؤاد والخديوى عباس حلمى الثانى قبل تولى حكم مصر، مشيرة إلى أن الجمعية تضم خرائط فريدة ووثائق تاريخية ومتاحف تحوى كنوز رحالة يستحقون أن تخلد رحلاتهم الاستكشافية فى أفلام سينمائية وصفحات كتب نادرة.

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منال هلال: مبنى الجمعية الجغرافية معرض للانهيار

وأوضحت هلال، خلال كلمتها فى لجنة الإعلام لعرض طلب الإحاطة المقدم منها حول تهالك مبانى الجمعية الجغرافية المصرية برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنه عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحضور ممثلين لوزارات السياحة والتضامن الاجتماعى والأوقاف أن المبنى يتعرض للتهالك رغم قيمته الأثرية ونوعه الفريد معماريا وايضا مايحويه من كنوز وثروات، مشيرة إلى أن المبنى يحتاج إلى ترميم وعنايةكصرح علمى من صروح مصر الحديثة.

وكانت قد عقدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب نادر مصطفي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب علي أحمد علي، بشأن طلب التنقيب عن الآثار في مساحة ثلاثة أفدنة بتل الميسك قرية أبو أحمد بمحافظة كفر الشيخ.

كما ناقشت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبتين: منال هلال، وجيهان البيومي، بشأن ترميم مبنى الجمعية الجغرافية المصرية، وعدم حصولها على متأخراتها المالية من قبل وزارة الأوقاف.