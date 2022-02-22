/681046/محمد-صبحي-يعرب-عن-سعادته-بتعاونه-مع-المتحدة

أعرب الفنان محمد صبحي عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الذي تم في يوم أمس الإثنين، مؤكدا أن التواصل بينهما دام لأكثر من شهرين.

دوت الخليج يرصد تعليق محمد صبحي على توقيع بروتوكول تعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية

وقال محمد صبحي في تصريحات صحفية: «سعيد جدا بهذا التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لأنها مؤسسة لديها منهج في عملها ونحن كنا علي تواصل وجلسات عمل كثيرة لأكثر من شهرين ، وأنا دائما أكون مطمئنا وسعيدا مع الأشخاص الذين يهمهم الاختيار الذي أختاره فيما أقدم ويقدرونه».

محمد صبحي: هدفنا اكتشاف المواهب الجديدة

وتابع: «المشروع قائم علي انتاج مجموعة من المسرحيات خلال العام واكتشاف مواهب جديدة في التمثيل وتدريبهم للعمل في تلك المسرحيات التي تنتجها الشركة ، وهناك مشاريع أخري مازال الحديث فيها مفتوحا».

محمد صبحي يعيش نشاط فني

واستكمل محمد صبحي حديثه عن الأعمال التي من المقرر أن يشارك به خلال الفترة الحالية، فقال: «علي المستوي الشخصي لدي فيلم بعد العيد سأبدأ في تنفيذه وهناك أيضا مسلسل كوميدي أعود به للدراما التليفزيونية.

محمد صبحي يشارك في السباق الرمضاني 2022 ب «شرطة الأخلاق»

من ناحية اخرى، يستعد الفنان محمد صبحي بعد غياب دام طويلًا للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل بعمل درامي جديد يحمل اسم «شرطة الأخلاق»، إذ كان آخر عمل درامي له في 2007 بعنوان «رجل غني وفقير» بجانب وفاء صادق ويوسف داوود.

وبدأ الفنان محمد صبحي في تحضيرات مسلسله الجديد «شرطة الأخلاق»، عقب الانتهاء من عروض مسريحته الجديدة «نجوم الضهر» التي من المقرر عرضها في موسم عيد الأضحى المقبل في عودة جديدة منه للوقوف على المسرح من جديد كفنان ومخرج.

ويشارك في بطولة مسرحية «نجوم الضهر» عدد كبير من النجوم يصل عددهم إلى 40 نجم ونجمة، والمسرحية من تأليفه بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وإخراجه وبطولته بمشاركة الفنانين : سميرة عبد العزيز وعبد الرحيم حسن وجيهان قمري وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة ، وديكور محمد الغرباوى، وتصميم أزياء مريام عدلي، والأغاني كتبها الشاعر عبد الله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان.