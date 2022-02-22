/681047/صناعة-النواب-توصي-بإعادة-دراسة-طلب-الاحاطة-المقدم-من-النائب-حسام-العمدة-حول-وجود-خريطة-صناعية-داخل-مناطق-الانتاج-الزراعي

اوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب ، برئاسة المهندس معتز محمود ، باعادة دراسة طلب الاحاطة المقدم حسام العمدة حول ضرورة وجود خريطة صناعية داخل مناطق الانتاج الزراعي ، في حضور الوزراء المختصين ( وزراء الزراعة والصناعة والتنمية المحلية ) باعتباره مشروع قومي .

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اجتماع صناعة البرلمان

جاء ذلك اثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام محمد محمود (حسام العمدة)، بشأن ضرورة وجود خريطة صناعية داخل مناطق الإنتاج الزراعي حسب الميزة النسبية لكل محافظة، لتقليل استيراد السلع الاستراتيجية المهمة، والمساهمة في استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراض الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

واضاف مقدم الطلب ، ان وجود مناطق صناعية داخل مناطق الانتاج الزراعي يزيد من القيمة المضافة للمحاصيل الهامة التي تزرع بمساحات كبيرة في تلك المناطق، مشيرا الي ان هذا يحقق النمو الاقتصادي ويوفر آلاف فرص العمل المباشر للأنشطة الزراعية وغير المباشر للأنشطة المرتبطة بها .

وقال حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية ، ان ما يتم بالهيئة حاليا معرفة اشهر الزراعات في كل محافظة ويتم تصنيفهم وفلترة هذه الصناعات حتي يتم تساوي النشاط كما ان انشاء المجمعات الصناعية بالمحافظات قيمة مضافة للمحافظة .

وقال معتز محمود رئيس اللجنة انه سبق وطلبنا منذ بداية اللجنة بعمل خريطة صناعية ولكن لم يصل إلينا رد ، مضيفا انه اذا وجد منتح بيكسب الكل يصنع نفس المنتج ، طالبا بضرورة ان تقوم الدولة بدور هام متمثل في تحديد الصناعات للمصنعين.