/681048/نواب-التنسيقية-يرفضون-غياب-نقيب-المهن-الرياضية-عن-اجتماع-شباب-البرلمان-واللجنة-تستدعي-الوزير

رفض أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب امتناع فتحي ندا، رئيس نقابة المهن الرياضية، عن حضور اجتماعات لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب للمرة الثانية علي التوالي، ووصفوا غيابه بـ"التصرف غير المسؤول".

دوت الخليج

وقال النائب خالد بدوي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن "تكرار غياب فتحي ندا عن اجتماعات اللجنة أمر لا يليق، ويستوجب إجراءات صارمة تجاهه، خاصة في ظل الشكوك حول شبهة إهدار المال العام في النقابة، التي تستوجب تحقيقا من النيابة العامة".

وأضاف: "من هو فتحي ندا؟ إزاي نشوف شخص زي ده فوق القانون؟ وتكرار وجوده في مقعده أكتر من مرة عليه علامة استفهام كبيرة".

وشدد النائب محمد إسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أن "غياب نقيب المهن الرياضية مرتين دون عذر واضح وبادعاء المرض انتقاص من هيبة المجلس، في ظل الاتهامات الموجهة إليه بشبهة فساد في النقابة"، مطالبا بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماع اللجنة للرد على طلبات الإحاطة.

"بدوي": شكوك حول شبهه فساد.. و"نشوى": استهتار.. و"إسماعيل": لا بد من حضور الوزير

وأكدت النائبة نشوى الشريف عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رفضها مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب في ظل ضعف تمثيل النقابة واقتصاره على حضور أمين النقابة والمستشار القانوني، وقالت: "الوزراء لا يعتذرون، وما يحدث من نقيب المهن الرياضية غير طبيعي واستهتار، لدينا طلبات إحاطة مدعومة بمستندات هامة تستدعي حضور النقيب شخصيا، وأطلب حضور وزير الشباب والرياضية شخصيا".

ولفتت النائبة هادية حسني عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن "تحجج نقيب المهن الرياضية بالمرض قبل اجتماع اللجنة بساعتين أمر لا يليق، وتصرف غير مسؤول في ظل حرص النواب على حضور اللجنة لمناقشة قضية مهمة".

ورفضت النائبة دعاء عريبي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حديث مسؤولي النقابة الحاضرين في الاجتماع دون حضور النقيب، مطالبة بتصدي اللجنة لمثل هذه التصرفات من نقيب المهن الرياضية وحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

"بدوي": شكوك حول شبهه فساد.. و"نشوى": استهتار.. و"إسماعيل": لا بد من حضور الوزير