/681049/النائبة-مي-رشدي-الدولة-المصرية-قامت-بجهود-كبيرة-خلال-السنوات-الماضية-لتمكين-المرأة-في-جميع-المجالات

أكدت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية لتمكين المرأة في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، إيمانًا منها بدوره المرأة في المساعدة بالنهوض بالدولة.

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وأضافت رشدي، خلال بيان لها اليوم، أنه لا شك أن المرأة المصرية تعيش حالياً عصرها الذهبي، حيث نجد المرأة الأن في المناصب القيادية والتشريعية للدولة، وأصبحت تشارك في صنع القرار، لافتة إلي أنه من الفخر أن تكون الجمهورية الجديدة موجودا بها الآن "السفيرات والوزيرات والمحافظات والقاضيات" وغيرهن في مختلف المجالات التي تقدمت فيها مصر، وأخذت المرأة فيها حقوقها.

تمكين المرأة

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجعل دعم وتمكين المرأة محورا أساسيا في خطة الدولة الشاملة للتنمية، فأصبحت المرأة المصرية نموذجًا يحتذى به في جميع المحافـــل الدوليـــة فـــى شتي المجالات.

وأوضحت النائبة مي أسامة رشدي، أن المشهد داخل البرلمان المصرى بغرفتيه "النواب والشيوخ" أكبر دليل على حصول المرأة المصرية على كامل حقوقها، مؤكدة أن المرأة المصرية حققت مكاسب غير مسبوقة في العصر الحالي، إيمانا من القيادة السياسية بأن الرجل والمرأة شريكان فى التنمية وبناء الوطن، والدفاع عن مقدراته، والحفاظ على أمنه واستقراره.